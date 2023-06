Michaël Van der Plaetsen, l’entraîneur de Nafi Thiam : “Anna Hall est une bonne athlète mais Nafi en a déjà eu beaucoup face à elle”

”C’est une année avec beaucoup de changements pour Nafi et pour moi, donc nous prenons notre temps pour essayer diverses choses à l’entraînement et pour grandir dans la saison, dit le coach flandrien. Un heptathlon n’était pas absolument nécessaire, d’autant plus que tous les regards auraient été braqués sur Nafi. Elle sera bien plus relax ici, en ne prenant part qu’à cinq épreuves. Ce sera plus facile.”

”Et ce sera, ajoute-t-il, un bon point de départ pour nous, une première référence. On va voir ce qui fonctionne bien et où il reste un peu plus du travail. On va utiliser les prochaines compétitions pour grandir dans la saison estivale et pour être prêt pour les championnats du monde.”

Michaël Van der Plaetsen ne considère pas que l’absence de Nafi Thiam à Götzis lui a retiré une belle opportunité d’atteindre à nouveau le cap des 7000 points.

”Ce n’était pas le but quand on a décidé de commencer à travailler ensemble, répond-il. On voulait d’abord adopter quelques nouveautés et travailler surtout sur le long terme. L’objectif n’était pas du tout de faire une grosse performance à l’heptathlon dès le début de la saison d’été.”

L’émergence de l’Américaine Anna Hall a bien sûr retenu l’attention du technicien néerlandophone.

”Elle a beaucoup de vitesse, moins de technique, c’est un peu typique des Américains, commente Van der Plaetsen. C’est une bonne athlète et ses performances constituent une bonne chose pour les épreuves combinées. Je comprends l’enthousiasme des médias et du public. Mais je rappelle que Nafi a toujours eu des adversaires coriaces face à elle : Ennis, Johnson-Thompson, Vetter, etc. Et pour devenir championne d’Europe en salle cette année, il fallait battre le record du monde ! Donc pour Nafi ce n’est pas vraiment un phénomène nouveau. Et entre Götzis et Budapest, ce ne sera pas forcément la même histoire…”