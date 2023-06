Le Carolo, médaillé de bronze du dernier Euro en salle, a amélioré son record personnel en plein air de deux centimètres en effaçant une barre de 2,29m. Son précédent record personnel était de 2,27m (depuis 2020). Il a égalé son record en salle établi à l'Euro d'Istanbul le 5 mars dernier.

Dimanche, Carmoy, 23 ans, n'a été devancé au nombre d'essais que par Gianmarco Tamberi, l'Italien co-champion olympique qui a également franchi 2,29m mais a manqué moins d'essais (1 contre 2 pour arriver à 2,29m). Ils ont ensuite tous deux échoué à 2,32m la limite de qualification directe pour les Mondiaux de Budapest.

guillement Lors d'un championnat, je peux toujours faire un peu plus...

Mais Thomas Carmoy occupe le 12e rang au classement des qualifications pour les championnats du monde où 36 athlètes seront présents et donc a toutes les chances de se rendre dans la capitale hongroise.

"Je ne me suis pas vraiment surpris", a déclaré Carmoy après la compétition. "J'avais pour objectif d'améliorer mon record personnel cette saison et lors d'un championnat, je peux toujours faire un peu plus. Je l'ai déjà prouvé à maintes reprises et je le répète aujourd'hui. Ce n'est pas pour cela que je m'attendais à aller aussi haut, car nous sommes encore au début de la saison. J'espère que ce sera l'année où je dépasserai cette limite magique de 2m30, mais c'est ce que j'espérais déjà les années précédentes."

L'année dernière, aux Mondiaux d'Eugene, il avait été éliminé en qualification. "Je fais déjà partie du top européen, mais pour être compétitif au niveau mondial, je dois passer une vitesse supérieure", reconnaît-il..