”J’essaie de ne pas me prendre trop au sérieux” : qui est l’athlète Jolien Boumkwo, héroïne belge des championnats d’Europe par équipes ?

Celui-ci l’a poussée à accepter de prendre la place d’Anne Zagré, blessée, sur 100m haies lorsque les responsables de la délégation belge se sont mis en quête d’une remplaçante à la Bruxelloise.

”Quand on m’a demandé mon avis, j’ai vite accepté, mais seulement avec le feu vert de mon entraîneur, explique Jolien Boumkwo, qui s’était classée septième vendredi au lancer du poids. Il était d’accord si j’y allais doucement et que je ne prenais pas le risque de me blesser. À l’entraînement, nous faisons parfois des haies, donc je sais comment m’y prendre.”

La Gantoise de 29 ans totalise 21 titres nationaux au lancer du poids.

La lanceuse, très copine de Nafi Thiam, avait annoncé la couleur sur les réseaux sociaux dès vendredi soir avec les hashtags “Ceci n’est pas une blague” et “Une course pour l’équipe”. Et posté des photos d’elle franchissant les obstacles.

Jolien Boumkwo ne manque pas d'autodérision. ©Instagram

Le lendemain après-midi, elle a donc accepté de mettre sa fierté de côté et de prendre le départ, son sourire ne trahissant guère une pointe de nervosité.

Un 100m haies qui a marqué tous les esprits.

”J’essaie de ne pas me prendre trop au sérieux en tant qu’athlète, reprend-elle. Le passé m’a appris que cela entraînait de la crispation”.

À son rythme, Jolien Boumkwo a terminé le 100m haies en 32.81 et a permis à la Belgique, suite à la disqualification d’une concurrente, d’empocher non pas un, mais deux points. Des unités qui ont toute leur importance dans le contexte de la lutte pour éviter la relégation.

Jolien Boumkwo n'en a pas perdu son sourire.

”C’était une expérience spéciale, j’avais plus de spectateurs que d’habitude au lancer du poids, sourit Jolien. Ces deux points peuvent faire la différence. S’ils nous permettent de rester en première division, cela en aura vraiment valu la peine.”

Cet épisode marquera durablement la carrière de Jolien Boumkwo, dont le parcours a été marqué par une longue pause de quelques années suite à ce qu’elle nomme “un burn-out sportif”.

”Je venais de décrocher mon diplôme et, sans entraîneur ni plan précis, je n’avais plus aucune perspective. C’est ce qui m’a poussée à arrêter l’athlétisme. J’avais perdu toute confiance en moi”, raconte-t-elle.

Jolien Boumkwo a retrouvé la motivation pour l'athlétisme depuis deux ans.

À l’été 2021, forte d’un emploi de conseillère financière, Jolien Boumkwo a décidé de se redonner une nouvelle chance et d’exploiter tout son potentiel. Ce qui, avec l’aide d’un nouvel entraîneur fédéral, semble parfaitement fonctionner.

À tel point que, soutenue par son compagnon et par sa maman qui l’accompagne souvent sur les compétitions, elle peut envisager à présent de participer aux championnats du monde et aux Jeux olympiques de Paris. “Je suis très curieuse de voir jusqu’où ma nouvelle motivation peut me mener !”