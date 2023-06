La vidéo de Jolien Boumkwo au départ du 100m haies est devenue virale : même CNN a fait l’interview de notre lanceuse de poids !

Pas un jour n’est passé sans que la lanceuse de poids originaire de Gand ne soit sollicitée afin de commenter son geste plein d’altruisme qu’on ne voit généralement qu’au niveau des… interclubs.

Mais l’urgence de la situation causée par le forfait de notre spécialiste des haies, combinée à la situation délicate dans laquelle se trouvait la Belgique, luttant pour son maintien en division 1, ont incité l’athlète de 29 ans à prendre son courage à deux mains et à s’aligner dans une discipline à l’opposé de ses qualités.

À lire aussi

Les images de sa course sont devenues virales et ont incité de grands médias, y compris outre Atlantique, à s’intéresser à cette histoire originale.

Jolien Boumkwo lors du fameux 100m haies.

La Gazzetta dello Sport, la BBC, le New York Times, NBC, ESPN, USA Today et même CNN ont relayé l’information ! Cette dernière chaîne de télévision américaine a réalisé son interview sous le titre “Teamwork makes the dream work”.

guillement Dans ma tête, c’était un peu plus élégant que ce que j’ai vu en vidéo !

”Je me suis dit deux choses : tu dois aller jusqu’à la ligne d’arrivée, parce qu’on a besoin de ce point, et ne tombe surtout pas, a-t-elle expliqué. “Pour le reste, je voulais être concentrée sur ma technique et ne pas manquer de respecter aux autres athlètes, qui s’entraînent très dur. Je ne voulais pas non plus prendre trop de risques et, du départ à l’arrivée, c’était incroyable pour moi.”

Et d’ajouter avec humour : “Dans ma tête, c’était un peu plus élégant que ce que j’ai vu en vidéo. (sourire). Mais cela aurait pu être pire. Je suis simplement heureuse d’avoir un souvenir d’un grand moment comme celui-là. J’espère pouvoir profiter de ce moment encore longtemps.”

Un beau symbole

Avec un peu de recul, Jolien Boumkwo est heureuse d’avoir pu offrir ce beau symbole à notre pays, qui n’a malheureusement pu échapper à la relégation en deuxième division.

”Je suis heureuse que cette course symbolise le team-spirit, l’esprit d’équipe, et que beaucoup de gens, qu’ils soient professionnels ou non, qu’ils aiment le sport ou non, voient cette image. Cela rassemble les gens. J’ai reçu de très nombreuses réactions, c’est vraiment incroyable.”