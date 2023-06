La chronique de Jacques Borlée : il faut vraiment adresser un grand bravo à Rachid Meziane

D’abord, en tant que coach, je me réjouis sincèrement d’avoir vu à l’œuvre une équipe de basket-ball féminine aussi cohérente et solidaire, qui n’a pas cédé à la panique lorsqu’elle a été menée au score en finale. Tout le monde est resté calme, les joueuses ont continué à développer leur jeu et les Cats ont fini par passer au-dessus de l’Espagne à quatre minutes du terme pour filer vers le titre européen.

Emma Meesseman et les Belgian Cats, sacrées championnes d'Europe.

À mes yeux, c’est vraiment du tout grand coaching aussi de la part de Rachid Meziane ! Il faut lui adresser un grand bravo. Le Français a su rester calme et mesuré, même quand c’était difficile, il a fait passer les bonnes informations aux bons moments aux joueuses et il a transmis sa sérénité et son enthousiasme à l’ensemble du groupe. Son attitude était exemplaire !

Et puis, il faut bien se rendre compte que cette équipe, composée de plusieurs joueuses de grande qualité, compte surtout dans ses rangs la Michael Jordan du basket féminin. Il faut vraiment mettre Emma Meesseman en évidence : elle occupe un rôle clé et tire tout le monde vers le haut en se mettant au service de l’équipe.

C’est le même état d’esprit qui, par ailleurs, a animé Jolien Boumkwo, samedi dernier, lors des championnats d’Europe par équipes, lorsqu’on lui a demandé si elle était prête à s’aligner sur 100m haies. Son enthousiasme et sa volonté de ne pas se prendre au sérieux, méritaient bien un coup de projecteur mondial pour cette athlète qui n’a pas eu souvent l’occasion d’être mise en évidence.

L'image de Jolien Boumkwo sur les haies a fait le tour du monde.

Notre lanceuse de poids, dont le geste n’a malheureusement pas permis à notre pays d’éviter la relégation, a renvoyé une image très positive et partagé en outre ses belles valeurs dans ses commentaires d’après-course. C’est évidemment ce que la plupart des gens vont retenir après ce rendez-vous européen et, quelque part, tant mieux !

Car la Belgique, et cela me rend profondément triste, n’a pas réussi à aligner sa meilleure équipe au départ de la compétition, plusieurs athlètes n’ayant pas répondu présent. Mais je vous le demande : à qui la faute ?