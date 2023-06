Meeting Diamond League de Lausanne : Nafi Thiam franchit 1,91m au saut en hauteur et se classe huitième

Cet hiver, à l'Euro en salle d'Istanbul, la double championne olympique avait franchi 1,92m lors de son record du monde du pentathlon.

Sur la place centrale, théâtre du City Event du meeting suisse, Nafi Thiam a commencé son concours à 1,79m, une hauteur à laquelle elle fut la seule des six premières concurrentes en lice à connaître un échec. Celui-ci a cependant été rapidement effacé, moyennant quelques réglages, dès la deuxième tentative.

À 1,83m, aucun problème, la sociétaire du RFCL a franchi la barre d’emblée… tout comme à 1,87m, ce qui lui permettait de conserver la septième place provisoire.

La barre était alors placée à 1,91m, une hauteur à laquelle Nafi Thiam dut s’y reprendre à deux fois afin de rester dans ce concours où la favorite Yaroslava Mahuchikh venait de faire son entrée.

Trois centimètres plus haut, à 1,94m, on assista aux premiers ratés en cascade. Et malheureusement, Nafi Thiam n'a pas été en mesure de passer l'obstacle lors de ses trois tentatives. Elle a quitté le concours avec une huitième place sur onze concurrentes.

On notera au passage que Nafi avait franchi 1,92m, l'an dernier à Paris, pour son premier concours de hauteur de la saison. La suite de l'été allait se révéler exceptionnel ! Et en 2021, l'année de son deuxième titre olympique, c'est avec 1,89m, à Montreuil, qu'elle avait ouvert...