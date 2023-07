Thomas Carmoy prend une belle deuxième place en hauteur lors de la Diamond League de Stockholm : “2,20m par ce temps, c’est très bien !”

”C’est super, je ne m’attendais pas à ça !” commente Thomas. “Même s’il est vrai qu’on a l’habitude de sauter par ce temps-là en Belgique (sourire). Non, on ne se rend pas compte mais il faisait vraiment très froid. Et quand on retombait sur le tapis, le maillot était tout de suite trempé. C’était dur pour tout le monde !”

Trois hommes seulement, dont ne faisait pas partie le champion olympique italien Gianmarco Tamberi, avaient réussi à franchir une barre à 2,16m : le Néo-Zélandais Hamish Kerr, l’Ukrainien Andrei Protsenko et le jeune Belge de 23 ans.

Le Carolo a montré qu'il pouvait s'adapter aux conditions.

À 2,20m, Thomas Carmoy, qui comptait certes un échec à 2,12m (il a entamé son concours à 2,08m), continua à mettre la pression sur ses adversaires en passant dès sa première tentative.

Kerr lui répondit instantanément. Comme à chaque hauteur précédente, Protsenko éprouva davantage de difficultés et décidé de faire l’impasse après un premier essai manqué.

Kerr vainqueur

Aucun des trois sauteurs ne peut alors franchir d’emblée la barre fixée à 2,24m. Au deuxième essai, nouvel échec pour Carmoy et Protsenko, ce dernier se voyant éliminé.

Notre double médaillé de bronze européen en salle effectua encore une dernière tentative, très bonne, mais la barre finit par tomber : Thomas Carmoy se classait deuxième de ce concours disputé dans des conditions particulières. Mais il faut, dit-on, pouvoir s’adapter à tout…

”Ce résultat prouve que je suis en forme : 2,20m par un temps pareil, c’est bien ! lance Thomas. Franchement, ce dimanche, j’ai sauté avant tout pour le plaisir. On a tous été un peu déstabilisé par le temps. J’étais décontracté mais en même temps concentré sur mes sauts et cela a payé.”

Hamish Kerr, vainqueur du concours, a encore fait élever la barre à 2,30m mais, après une tentative manquée, il a décidé sagement d’en rester là.