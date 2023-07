Kevin et Jonathan Borlée lancés dans un contre-la-montre vers les Mondiaux de Budapest

”C’est une contracture à l’ischio, ce n’est pas grave, indique son père et entraîneur, Jacques Borlée. C’est un problème avec ses spikes qui le fait partir en cycle arrière dès qu’il pousse trop. On va revenir aux anciennes pointes.”

Plus problématiques sont les ennuis de son frère Kevin, dont la dernière sortie remonte déjà au 13 mai. Il aurait ensuite dû s’aligner aux championnats d’Europe par équipes puis au meeting Diamond League de Stockholm mais, par mesure de précaution, il a dû se retirer à deux reprises.

”Tout a commencé à mon retour du meeting de Nairobi, où j’ai commencé à avoir mal dans la zone du tendon d’Achille d’un côté, explique le Bruxellois. Aujourd’hui, j’ai des douleurs… des deux côtés. Le problème est que l’on ne connaît pas l’origine de ces douleurs et qu’il est impossible, pour l’instant, de trouver une solution. Donc, je ne m’entraîne quasiment pas pour le moment.”

Son papa précise que des examens montrent que “les tendons d’Achille ne sont pas touchés”.

guillement Les Mondiaux sont dans un mois et demi, on a encore du temps.

En revanche, “il y a de l’inflammation au niveau de l’articulation des deux pieds. On discute avec les médecins et le podologue pour essayer de comprendre d’où cela vient. En attendant, Kevin fait des entraînements alternatifs, mais on a décidé cette semaine de ne pas faire d’impact pendant les séances.”

En toile de fond, il y a bien sûr les championnats du monde de Budapest (19-27 août) qui approchent à grands pas.

”Les Mondiaux sont dans un mois et demi, on a encore du temps”, temporise Jacques Borlée, qui doit par ailleurs composer avec la microdéchirure dont souffre Jonathan Sacoor depuis l’Euro par équipes en Silésie. “On ne doit pas être en forme maintenant mais à ce moment-là. Concernant Kevin et Jo, qui ont eu la carrière que l’on connaît, ce ne serait pas la fin du monde s’ils devaient rater les championnats en individuel. Il y a encore d’autres échéances qui les attendent. Le principal est de rester serein et de ne pas se précipiter.”