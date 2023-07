Noah Lyles sur 100m, Fred Kerley sur 200m, Sydney McLaughlin-Levrone sur 400m : la stratégie derrière les choix des stars aux sélections américaines

Un moment toujours important dans l’optique des grands rendez-vous de l’été, en l’occurrence une nouvelle édition des Mondiaux qui se déroulera à Budapest du 19 au 27 août.

La règle de base de ces “trials” américains veut en effet que le top 3 dans chaque épreuve soit qualifié pour les Mondiaux si les athètes concernés rencontrent les minima.

Erriyon Knighton se consacrera au 200m lors des championnats nationaux. ©AFP or licensors

Il existe toutefois des exceptions. Les champions du monde en titre bénéficient ainsi d’une invitation pour les Mondiaux suivants et sont considérés comme “bye” (dispensés) lors du National, les Etats-Unis pouvant donc aligner quatre représentants aux championnats du monde dans les épreuves concernées.

L’exception vaut également pour les vainqueurs de leur épreuve en Diamond League et ceux qui ont remporté le classement général du Continental Tour organisé par World Athletics. S’il ne s’agit pas du même athlète, il s’agira pourtant de se limiter à quatre athlètes sélectionnés.

Dans les épreuves de sprint, mais pas seulement, il est donc particulièrement intéressant de voir quelles sont les différentes stratégies adoptées par les stars américaines.

Noah Lyles

Double champion du monde en titre du 200m, Noah Lyles va se concentrer sur le 100m (record : 9.86) lors des sélections nationales. Lors de sa dernière participation dans cette épreuve, au cours de l’année olympique 2021, il a fini septième de la finale. Cette année, son meilleur chrono homologué est de 9.95. Avec Marvin Bracy et Trayvon Bromell, médaillés d’argent et de bronze aux Mondiaux 2022, Lyles aura fort à faire pour s’imposer.

Noah Lyles se concentre sur le 100m à Eugene. ©2023 Getty Images

Fred Kerley

Fred Kerley, médaillé d’or sur 100m à Eugene où le triple américain est resté dans les mémoires, ne s’alignera pas dans l’épreuve-reine à Hayward Field, faisant jouer son invitation pour Budapest, mais bien sur 200m. En Hongrie, le ténébreux sprinter de 28 ans rêve en effet d’un doublé en sprint qu’il n’avait pu concrétiser l’an dernier après une blessure au quadriceps. L’opération “double gold” que Fred Kerley évoque lors de chaque interview depuis le début de la saison débute ce week-end dans l’Oregon ! L’an dernier, il s’était qualifié pour les Mondiaux en terminant troisième du 200ù derrière Lyles et Knighton. Ce dernier fait figure de co-favori.

Fred Kerley veut se montrer à son avantage sur 200m où il affrontera Erriyon Knighton.

Michael Norman

Le champion du monde du 400m incarne la plus grosse énigme de ces championnats américains. Le Californien de 25 ans, qui avait indiqué en début de saison vouloir se concentrer sur le sprint court, est inscrit sur 100m et sur 200m à Eugene au même titre qu’un certain Christian Coleman. Dans quel état de forme s’alignera-t-il ? Mystère ! Michael Norman n’a plus couru depuis le 5 mai en raison d’une blessure…

Michael Norman n'a pas réussi sa transition du 400m au 100m cette année. ©BELGA Nieuwsbrief

Sydney McLaughlin-Levrone

La plus grande star féminine du circuit, championne olympique et du monde sur 400m haies (dont elle détient le record du monde), a opté pour le 400m plat à Eugene, comme depuis le début de la saison où elle a signé deux records personnels consécutifs (49.51 à New York). Si McLaughlin-Levrone se qualifie sur cette distance (Britton Wilson sera sa plus grande concurrente), l’athlète de 23 ans décidera ensuite – et surtout son entraîneur Bob Kersee – dans quelle épreuve elle s’alignera à Budapest, sachant que le doublé individuel n’entre pas dans ses intentions.

Sydney McLaughlin-Levrone choisira après les trials dans quelle épreuve elle s'alignera à Budapest. ©2023 Getty Images

Athing Mu

Championne olympique et du monde sur 800m, la grande athlète, émargeant au même groupe d’entraînement que McLaughlin-Levrone qui n’a couru qu’une seule fois en 2023, est inscrite dans la seule épreuve du 1500m. Ceci dans la perspective d’un possible doublé l’an prochain, aux Jeux olympiques…

Athing Mu n'a disputé qu'une seule course en 2023. ©BELGA Nieuwsbrief

Anna Hall

Après avoir envisagé de s’aligner sur 400m haies en plus de l’heptathlon en vue d’un possible doublé à Budapest, la médaillée de bronze de l’heptathlon aux derniers Mondiaux a finalement renoncé à ce premier projet. Anna Hall se consacrera aux épreuves combinées, qu’elle devrait survoler.

Anna Hall reste uniquement sur les épreuves combinées.

Sha’Carri Richardson

Après avoir déjà tenté le doublé 100m-200m en 2019 et 2022, l’excentrique sprinteuse, toujours en quête d’une première sélection pour les Mondiaux, est à nouveau inscrite dans les deux épreuves individuelles à Eugene. C’est sans doute dans l’épreuve la plus courte où elle dispose des meilleures chances, le 200m étant très dense avec Gabby Thomas et Abby Steiner.