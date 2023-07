Mais ce qui rend cette performance encore plus sensationnelle, c’est que le Louvaniste a couru ce 5,000 m sans ses chaussures de courses. Selon les informations du journaliste de L’Équipe présent sur place, Heymans les aurait oubliées à l’hôtel.

Il s’avère en effet que l’athlète belge était encore sans chaussures aux pieds deux minutes avant le début de la course. Se rendant compte trop tard qu’il avait oublié ses chaussures, il a été contraint d’en demander à prêter et c’est finalement… une athlète espagnole, Laura Valdes, qui lui a permis de disputer la course.

Un gros moment de stress qui lui a plutôt souri même si le Belge a raté la qualification pour les championnats du monde pour sept secondes.