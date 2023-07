"Cela va être la guerre" : Anna Hall, sacrée championne des Etats-Unis à l'heptathlon, se prépare à affronter Nafi Thiam aux Mondiaux de Budapest

L’athlète de 22 ans a été la seule spécialiste des épreuves combinées à réaliser le minimum de qualification pour les championnats du monde de Budapest (6.480 pts), que n’ont pas atteint les autres médaillées, Taliyah Brooks (6.319 pts) et Chari Hawkins (6053 pts).

L'Américaine de 22 ans a survolé l'heptathlon à Eugene. ©2023 Getty Images

Durant cet heptathlon, Anna Hall, qui totalisait déjà 40009 points à l’issue de la première journée, a battu un record personnel, dans l’épreuve du lancer du poids (14,03m, soit 9cm de mieux que son précédent record, Hall réalisant encore 14,02m au dernier essai), ainsi que sa meilleure performance de 2023 au javelot (43,90m).

Hall a réussi sa meilleure performance de la saison au javelot. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Pour le reste, elle n’a pas cherché à se fatiguer exagérément en vue des Mondiaux comme en témoignent ses autres performances : 13.08 sur 100m haies (record : 12.75) ), 1,87m en hauteur (record : 1,92m), 23.45 sur 200m (22.88), 6,40m en longueur (record : 6,61m) et 2.10.91 pour conclure… avec le sourire sur 800m (record : 2.02.97).

"Nous n’avions pas d’attentes particulières. Je n’ai même pas regardé mon score durant ces deux journées, je ne voulais pas me focaliser sur les chiffres, a commenté la talentueuse athlète devant les médias américains. Mes entraîneurs m’ont souhaité un bon voyage de retour et m’ont dit de me tenir prête pour l’entraînement lundi parce que les affaires vont reprendre !" (sourire)

Anna Hall détient désormais les deux meilleures performances mondiales de l’année, son total de 6988 points établi fin mai à Götzis demeurant la marque de référence en 2023. Mais Nafi Thiam, qui avait disputé cinq épreuves à Ratingen pour sa rentrée, n’a pas encore disputé d’heptathlon complet cette année.

Anna Hall a cherché à ne pas trop se fatiguer avant les Mondiaux. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

"Cela va être la guerre !" a annoncé Anna Hall quand on lui a demandé de préfacer l’heptathlon des championnats du monde en Hongrie. "La bataille sera intense entre des athlètes qui ont des qualités assez différentes. Le 800m qui décidera de l’issue de cet heptathlon sera très excitant et amusant à regarder."

L’Américaine a pour seul objectif d’être à 100 % à Budapest. "Si je suis à mon maximum, je serai en course pour figurer sur la plus haute marche du podium. J’espère établir un record personnel là-bas, j’espère finir à plus de 7000 points. Et, même si je ne peux pas contrôler où je finirai sur le podium avec un nouveau record, je suis optimiste !"

Anna Hall est, par ailleurs, revenue sur une image sympathique entre la détentrice du record du monde Jackie Joyner-Kersee, devenue une sorte de mentor pour elle, et la jeune athlète arrivant ensemble à Hayward Field vendredi.

"C’était le moment le plus fort de ma journée, a-t-elle écrit sur Instagram. La plus grande athlète de l’histoire qui m’accompagne au stade !"

"C’est formidable de pouvoir bénéficier de sa sagesse et de ses conseils. Elle me conseille beaucoup, hors de la piste, ce qui est très précieux", explique encore Anna Hall, qui se réjouit de pouvoir profiter de ces conseils à l'heure de disputer prochainement une bataille peut-être historique à Budapest.