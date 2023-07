Charleston et Richardson, le titre et la sélection pour les Mondiaux

”Je savais que j’avais mes chances face aux grands noms, il fallait juste que je reste calme et que j’exécute ma course”, explique Cravont Charleston, sans équipementier pour ses chaussures et qui est entraîné par l’ancien hurdleur Allen Johnson.

Grâce à sa troisième place, Noah Lyles, qui a révélé avoir contracté le coronavirus fin juin, reste donc en course pour un possible doublé 100m-200m, fin août, en Hongrie.

Les sélections américaines ont en revanche été impitoyables pour Marvin Bracy et Trayvon Bromell, les médaillés d’argent et de bronze des Mondiaux 2022, diminués par une blessure et qui ne seront cette fois pas dans l’équipe.

Chez les femmes, Sha’Carri Richardson a réussi à contrôler ses émotions et à remporter la médaille d’or avec un chrono de 10.82 (+0,7). La sprinteuse de 23 ans, qui avait loupé les JO de Tokyo en raison d’un contrôle positif au cannabis et les Mondiaux d’Eugene après être passée à côté de son sujet, décroche là sa première sélection pour un grand championnat. La Texane, révélée en 2019 alors qu’elle était encore étudiante, sera accompagnée à Budapest par Brittany Brown (10.90) et Tamari Davis (10.99).

”Je suis prête, mentalement, physiquement et émotionnellement, et je suis là pour durer, assure Sha’Carri Richardson. Je ne suis pas de retour, je suis meilleure.”

À Hayward Field, Sydney McLaughlin-Levrone est comme chez elle et l’athlète du New Jersey, reine du 400m haies, l’a encore prouvé en dominant la finale du 400m en 48.74, un nouveau record personnel et la meilleure performance mondiale de l’année. Avec deux qualifications en poche pour les Mondiaux de Budapest (elle est invitée en tant que tenante du titre sur 400m haies), McLaughlin-Levron se retrouve à présent au-devant d’un choix important. “Je n’ai encore aucune idée de ce que je ferai à Budapest”, a-t-elle admis.

Même son de cloche en ce qui concerne sa partenaire d’entraînement Athing Mu, qui n’a pas remporté le 1500m mais a tout de même pris la médaille d’argent (4.03.44) juste derrière Nikki Hiltz (4.03.10). La championne olympique du 800m n’a pas encore arrêté son programme pour les Mondiaux.

guillement J'espère finir à plus de 7000 points à Budapest.

Au saut à la perche, la victoire est revenue à Chris Nilsen (5,91m) mais l’information est venue de la contre-performance de KC Lightfoot (6,07m cette année) et du double champion du monde Sam Kendricks, tous deux ayant terminé à la quatrième place (5,81m).

Enfin, à l’heptathlon, il n’y a pas eu de problème pour Anna Hall qui a remporté son deuxième titre consécutif grâce à un total de 6677 points. L’athlète de Denver, qui a amélioré son record au lancer du poids (14,03m), n’a pas eu besoin de forcer son talent. Elle semble fin prête pour titiller Nafi Thiam aux Mondiaux.

”Si je suis au top de ma forme à Budapest, je serai en course pour figurer sur la plus haute marche du podium, dit-elle. J’espère établir un record personnel là-bas, finir à plus de 7000 points. Et, même si je ne peux pas contrôler où je finirai sur le podium avec un nouveau record, je suis optimiste !”