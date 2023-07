Sélections américaines : Erriyon Knighton et Gabby Thomas dominent le 200m, Fred Kerley au pied du podium

Gabby a dépassé Sha'Carri Richardson dans les cent derniers mètres, réalisant une performance éblouissante avec un léger vent de face de -0,4m/sec.

Son temps de 21.86 des demi-finales avait été brièvement le meilleur chrono mondial cette année, avant que Shericka Jackson ne s'impose en 21.71 aux épreuves jamaïcaines.

Gabby Thomas a remporté le titre national sur 200m. ©2023 Getty Images

Gabby Thomas a répondu de belle manière, son record personnel venant accroître l'attente d'une confrontation avec la championne du monde en titre, la Jamaïcaine Shericka Jackson, aux championnats du monde de Budapest le mois prochain.

Richardson a maintenu ses espoirs de doubler la mise à Budapest en terminant deuxième avec un record personnel de 21.94, Kayla White venant compléter le podium (22.01).

Chez les hommes, la surprise est venue de l'absence du champion du monde du 100m Fred Kerley dans le top 3. Au couloir extérieur, le sprinter n'a jamais réussi à refaire le retard concédé en début de course, laissant les places d'honneur à Erriyon Knighton (19.72, -0,1 m/s), Kenny Bednarek (19.82) et Courtney Lindsey (19.85). Kerley échoue au pied du podium en 19.86.

Parmi les autres résultats marquants, on retiendra encore les victoires de Daniel Roberts sur 100m haies (13.05), de Rai Benjamin (46.62) et de Shamier Little (53.34) sur 400m haies, de Katie Moon au saut à la perche (4,90m) ou encore de Ryan Crouser au lancer du poids (22,86m).