Thiam qui doit se contenter de la 2e place à la longueur, Bolingo et Carmoy en forme avant les Mondiaux: ce qu'il faut retenir du meeting de Liège

Deux titres olympiques, mondiaux et européens, ainsi qu’un record du monde en salle (au pentathlon, donc) plus tard, elle est revenue chez elle, ce mercredi, pour poursuivre son processus de construction vers Paris, où elle compte défendre son bien olympique, dans un an.

Il ne faudrait évidemment pas oublier les Mondiaux de Budapest, programmés du 19 au 27 août prochains, où son duel annoncé avec l’Américaine Anna Hall fait déjà saliver.

Avant de rejoindre la Hongrie, l’athlète de 28 ans participera encore à deux manches de Diamond League : le 21 juillet, elle sautera en hauteur à Monaco, deux jours plus tard, elle participera au concours de la longueur à Londres et le dernier week-end de juillet (29 et 30), elle sera aux championnats de Belgique à Bruges où elle devrait se consacrer au 100m haies.

Ce mercredi, sous le regard de nombreuses petites têtes blondes dont les yeux pétillaient autant de bonheur que de rêves et l’œil aiguisé de Roger Lespagnard, son ancien mentor, elle s’est classée deuxième du saut en longueur avec un meilleur essai à 6,47m. “Il y a eu du bon et du moins bon. J’ai bien aimé ma course d’élan, dit-elle. En revanche, ma phase aérienne est perfectible. J’ai trop réfléchi, sans doute parce que je voulais trop bien faire. Mais je pars d’ici avec plein d’enseignements dont je pourrai me servir pour mieux sauter lors de la manche de Diamond League à Londres.”

Si Thiam a été la grande star de la soirée, il y avait évidemment d’autres Belges en action. Sa grande amie Anne Zagré termina 5e du 100m haies en 13.36, loin de son meilleur chrono de la saison (12.99, le 27 mai à Oordegem). Pendant ce temps, le concours du saut à la perche avait été vite réglé, le vent de côté compliquant très fortement les sauts. Du coup, ils n’étaient déjà plus que deux à 5,62m : Valentin Lavillenie, le frère de l’autre, et Ben Broeders, le détenteur du record de Belgique (5,82m). Ils loupèrent tous les deux leurs trois tentatives et le Louvaniste s’imposa, donc, à 5,42m.

Robin Vanderbemben a, lui, une fois de plus couru le tour de piste. Le spécialiste du 200m veut, en effet, se faire une place parmi les Belgian Tornados cet été. Dans une course très serrée remportée par le Botswanais Ditshetelo en 46.30 devant l’éternel Makwala (46.32), le Sérésien s’est classé 5e en 46.39, à 32 centièmes du chrono réussi le 2 juillet à la Chaux-de-Fonds.

La Belge Naomi Van den Broeck, la Belge Cynthia Bolingo Mbongo et la Belge Helena Ponette en action lors de la course du 400m féminin, lors de l'édition 2023 du Meeting International d'Athlétisme de la Province de Liège, à Liège, le mercredi 12 juillet 2023.

Cynthia Bolingo, elle, n’a pas de souci à se faire pour son été si son corps tient. En pleine forme, la détentrice du record de Belgique (50.19) a bouclé son 400 mètres sous les 51 secondes : 50.69, son meilleur chrono de l’année, le troisième de sa carrière. “Je deviens une athlète régulière sous les 51, dit-elle. Je suis très satisfaite d’être revenue à mon meilleur niveau après un hiver compliqué par deux blessures aux ischios et une élongation.”

Samedi, elle courra à Heusden. “Je veux voir comment mon organisme réagit à deux 400m en si peu de temps. En tout cas, c’est prometteur.”

C’est qu’elle espère frapper un grand coup lors des Mondiaux de Budapest. “J’aimerais descendre sous les 50 secondes”, lance-t-elle avant de préciser qu’elle s’alignera sur 200m aux championnats de Belgique.

Les deux autres Cheetahs engagées sont, elles, descendues sous les 52 secondes : 51.84 pour Ponette et 51.98 pour Van den Broeck.

Camille Laus n’a, pour sa part, pas battu le record de Belgique du 600m détenu depuis 2002 par Sandra Stals en 1.25.91. La spécialiste du tour de piste qui monte aussi sur 800m a bouclé la distance en 1.26.27. “Entendre le public avant la course m’a boostée. Dommage que je ne bats pas le record mais cette course me servira pour le 400m comme le 800m”, réagit-elle à chaud.

Entre-temps, Thomas Carmoy avait, lui, gagné le concours de la hauteur à 2,23m, non sans avoir essayé de passer la barre mythique de 2,30m, ce qui lui aurait permis d’améliorer son record personnel d’un centimètre. Le Hennuyer n’a pas encore l’aura ni le palmarès de Nafi Thiam. Mais, comme elle, il va dans la bonne direction. Celle des Mondiaux de Budapest.