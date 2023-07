Thomas Carmoy avant le meeting de Liège : “Je veux passer 2,30 m aux Mondiaux”

Thomas, qu’attendez-vous vraiment du meeting de Liège ?

”En termes de performance, rien de particulier. Après avoir atteint mon premier pic de forme le mois dernier à la coupe d’Europe par équipes, mon entraîneur et moi avons un peu réduit l’intensité des entraînements. On fera un nouveau gros bloc lors du stage que l’on effectuera avec Eliott Crestan début août à Bordeaux. Donc, je ne dirais pas que je viens en roue libre mais sans pression.”

guillement "2,20m, c'est désormais mon minimum. Moins que ça, ce ne serait pas bon."

On imagine que vous ne viserez pas votre record de 2,29 m. Mais en dessous de quelle barre seriez-vous mécontent ?

”2,20 m, c’est désormais mon minimum. Moins que ça, ce ne serait pas bon. J’ai gagné en régularité à cette hauteur-là et ça doit continuer. Au fil des sorties, je gagne un statut et je suis présent en Diamond League. Je dois m’en montrer digne. En me mesurant aux meilleurs mondiaux dans la plus grande des épreuves, je deviens plus fort et je gagne encore en confiance.”

Fin juin à la Coupe d’Europe par équipes, vous avez placé votre record à 2,29 m. Que cela vous a-t-il apporté ?

”D’abord, un immense soulagement. Cela faisait deux ans que je cherchais à améliorer mon record et je commençais à m’impatienter. J’ai franchi un cap important mais je veux aller beaucoup plus vite pour aller au palier supérieur.”

Vous parlez, donc, de la barre mythique des 2,30 m ?

”Bien sûr. Si elle est toujours mythique, elle ne me semble plus du tout inaccessible. Elle ne relève plus du rêve lointain mais d’un objectif à court terme. J’espère passer ces 2,30 m à Budapest. Le cadre sera idéal pour moi. Il s’agira des Mondiaux et je suis un homme de championnat. J’aime l’adrénaline que génère ce genre d’événements.”

Pour les Mondiaux, les minima sont fixés à 2,33 m. Cela semble beaucoup trop élevé…

”Oui, je crois qu’aucun Européen n’a passé une telle hauteur cette année. Je comprends que l’on mette une barre minimum mais il faut que ce soit réaliste. 2,33 m, ça n’a pas de sens. Finalement, seuls les rankings ont de l’importance.”

Et vous n’avez pas grand-chose à craindre à ce niveau ?

”Disons que ma participation régulière à des meetings de Diamond League m’assure beaucoup de points.”