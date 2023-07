Championnats de Belgique d’athlétisme à Bruges, Nafi Thiam s’impose au lancer du javelot avec 51,95m : "J’ai rajouté dix pas dans ma course d’élan"

Et du vent, il en faut pour lancer loin le javelot, la première des deux épreuves dans lesquelles Nafi Thiam a décidé de se produire lors de ce National (elle prendra part au 100m haies dimanche). La double championne olympique, qui avait déclaré forfait pour les meetings de Monaco et Londres il y a quelques jours en raison d’inflammation ("en dix ans au plus haut niveau, je n’ai pas toujours pris les bonnes décisions pour mon corps et c’est important de ne plus faire les mêmes erreurs et de prendre du repos quand c’est nécessaire"), renouait avec la compétition, à trois semaines précisément de l’heptathlon des championnats du monde de Budapest.

Et si la victoire était au bout d’un concours en dents de scie bouclé avec 51,95m, performance réussie au premier essai, Nafi Thiam, sacrée devant Pauline Smal (49,29m) et Cassandre Evans (43,27m), retenait surtout la nouveauté apportée à sa course d’élan.

"Le concours en lui-même était un peu irrégulier mais avec le vent, aujourd’hui, ce n’était pas facile", commente la double championne olympique de l’heptathlon. "Malgré tout, 52 mètres ce n’est pas mal. Surtout j’ai de bonnes infos pour ma course d’élan. J’ai quand même rajouté dix pas ! Vers la fin du concours, la course était meilleure mais le bras, que j’ai beaucoup sollicité à l’entraînement ces derniers jours, était un peu fatigué. J’ai même hésité à lancer les deux derniers mais je l’ai quand même fait dans un but d’entraînement."

Pourquoi cette nouvelle approche, adoptée pour la première fois en compétition, est-elle importante ? "Avec les années, avec les blessures, j’avais un peu perdu confiance dans les derniers pas. Le geste était devenu un peu plus contenu et j’avais besoin de me sentir plus à l’aise. À Ratingen, en juin, je ne l’étais pas encore trop, j’avais envie d’essayer quelque chose d’autre et je me sens mieux comme ça. Dans une compétition avec plus d’enjeu, ça peut aller bien plus loin."

Parmi les premiers athlètes titrés ce samedi, on relèvera qu’Elien Vekemans, récente médaillée d’argent des championnats d’Europe espoirs, a effectué une excellente opération dans la perspective d’une qualification via les rankings pour les Mondiaux de Budapest. La Louvaniste s’est imposée avec 4,40m, non sans avoir essayé de s’emparer du record de Belgique de Fanny Smets à 4,52m.

Sur 5000m, Isaac Kimeli a remporté, en 13.25.56, le combat des chefs devant John Heymans (13.27.06) et Robin Hendrix (13.34.30).

Les autres titres nationaux ont été attribués à Rhune Vanroose (3000m st./10.34.76), Michael Obasuyi (110m h./13.57), Senna Vanhoeijen (longueur/6,06m), Bjorn De Decker (triple/14,87m), Andreas De Lathauwer (poids/17,08m), Philip Milanov (disque/64,14m) et Vanessa Sterckendries (marteau/66,11m).

Crestan de retour

Ce dimanche, plusieurs finales vaudront la peine d’être vécues. Sur 400m, Alexander Doom s’érige en favori d’une course où Florent Mabille, Robin Vanderbemden et Christian Iguacel doivent se mettre en évidence dans l’optique d’une sélection avec le relais 4x400m. Naomi Van den Broeck, reine des derniers championnats nationaux, se mesurera à Helena Ponette.

Camille Laus pourrait, elle, remporter son premier titre national sur 800m, où elle devra contenir les assauts de Vanessa Scaunet notamment. Chez les hommes, Eliott Crestan, qui a remporté sa série pour son retour à la compétition après avoir été écarté des pistes pendant deux mois, aura fort à faire contre Tibo De Smet, récent qualifié pour les JO, mais aussi Pieter Sisk et Aurele Vandeputte.

Sur 1500m, Ismaël Debjani, Ruben Verheyden et Jochem Vermeulen devraient également se livrer à une belle bataille pour le titre de champion de Belgique.

Quant à Delphine Nkansa, toute fraîche championne d'Europe espoirs sur 200m qui tente le doublé en sprint, on ne voit guère qu'Imke Vervaet pour l'inquiéter en finale du 200m.