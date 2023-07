Nafy Thiam remporte la première médaille d'or belge au festival olympique de la jeunesse européenne

Thiam a devancé la Grecque Maria Rafailidou (16m25) et la Finlandaise Ella Mantyla (16m22).

"J'espérais battre mon record personnel ici, et je l'ai fait", a commenté Nafy Thiam. "Je suis encore plus contente de décrocher l'or. Au final, j'ai la médaille et mon record donc je suis super contente. Je voulais m'amuser sur le dernier lancer. Je fais un nul, mais ce n'est pas l'important, j'ai pu faire ma révérence et remercier tout le Team Belgium, mon coach et ma famille. Sur le podium, j'ai surtout ressenti de la joie et de la fierté de rendre mes proches heureux, ma famille, mes amis, toute la Belgique. C'est vraiment un moment unique."