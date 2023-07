Championnats de Belgique - Delphine Nkansa s’impose en coup de vent à Bruges en 11.03 (+5,2m/s) : “C’était comme une séance de survitesse”

Plus tôt dans la saison, à Nairobi, Rani Rosius (spectatrice ce week-end pour cause de blessure) avait déjà couru en 11.08 avec un vent mesuré à 2,5 m/s.

La référence de Kim Gevaert (11.04) demeure donc, tout comme celle de Delphine Nkansa (11.22) mais la sprinteuse de 21 ans, sacrée championne d’Europe espoirs du 200m, frappe de plus en plus fort à la porte.

”Avec le vent qui soufflait au départ, je me suis dit : fais ta course et on verra ! J’ai bien couru quand même”, sourit Delphine Nkansa, qui a devancé ses équipières de l’Excelsior Mariam Oularé (11.19) et Alizée Morency Poilvache (11.34). “C’est vrai que 5 mètres de vent dans le dos, c’est beaucoup. Je le sentais, ça c’est sûr. C’était comme une séance de survitesse ! J’ai essayé d’en profiter, de bien monter les genoux, de garder une bonne gestuelle au niveau des bras. Dans ces conditions, je ne me dis pas ‘waouw, j’ai réussi 11.03. Mais je suis contente quand même. J’espère courir ce chrono dans des conditions régulières plus tard dans ma carrière.”

La médaillée d’or d’Espoo ne se sent pourtant pas pleinement remise de ses efforts finlandais. Elle a d'ailleurs décidé de ne pas prendre part à la finale du 200m - sous la pluie - lors du National.

”J’ai encore des douleurs à l’ischio, suite à l’Euro espoirs, et j’avais peur que cela pète en pleine course. Je ne me sens pas vraiment en pleine forme.”

Mais Delphine Nkansa garde l’espoir d’être reprise dans la sélection pour les championnats du monde de Budapest. “Je vais sans doute prendre de gros points pour le ranking mondial mais la suite ne dépend plus de moi. Bien sûr, j’aimerais en être mais si ce n’est pas le cas, ce sera pour une autre fois !”