Les félicitations amusantes de Nafi Thiam à… Nafy Thiam : “Je la suis déjà à distance, chaque fois qu’elle fait des résultats, on me les envoie !”

Et cette dernière, qui n’a pas pu passer à côté de l’information, l’a rapidement félicitée en écrivant sur Instagram : “Attendez une minute… hahaha… j’adooooore ça. Félicitations fille. Continue à briller.”

Nafi Thiam Nafy Thiam ©Instagram

À l’issue de sa victoire au lancer du javelot, lors des championnats de Belgique disputés à Bruges, Nafi Thiam est alors revenue sur cette situation cocasse. D’autant que Nafy Thiam est, elle aussi, affiliée au RFC Liégeois depuis peu !

”Je ne la connais pas du tout, j’ai passé sept mois en Afrique du Sud et depuis que je suis de retour en Belgique, je m’entraîne surtout le matin où je ne vois quasi-personne, explique Nafi Thiam. Mais dès qu’elle fait un résultat, je pense que tout le monde me l’envoie ! Donc en fait je suis sa carrière à distance… (sourire) D’ailleurs c’est comme cela que j’ai vu qu’elle avait remporté une médaille d’or ce samedi, c’est parce qu’on me l’a envoyé. C’est marrant. En tout cas, félicitations à elle.”

Un premier podium international pour Nafy Thiam.

Ce nom risque-t-il d’être difficile à porter dans les années à venir ? “J’espère pour elle que les gens sont conscients que c’est juste un nom, reprend Nafi Thiam. Elle est jeune et qu’elle trace son chemin. Elle s’en sort très bien, avec cette médaille d’or aux Eyof. Il ne faut pas commencer à lui mettre la pression parce qu’elle s’appelle Nafy Thiam.”

Un nouveau visage prometteur pour l'athlétisme belge.

Pour la petite histoire, c’est à l’âge de 16 ans que Nafi Thiam avait participé, en 2011, au Festival olympique de la jeunesse européenne, compétition réservée aux moins de 18 ans.

”C’était à Trabzon, en Turquie, où j’avais disputé le javelot et la longueur. C’était une catastrophe : Roger (Lespagnard) n’avait pu m’accompagner et sans coach dans des épreuves techniques, c’est un peu compliqué. J’avais quand même fait une finale au javelot…”