Le revenant Crestan, la tornade Nkansa, la surprise Ndjip-Nyemeck: ce qu’il faut retenir des championnats de Belgique d’athlétisme à Bruges

”Je me suis dit : 'fais ta course et on verra' ! J’ai bien couru mais c’est vrai que 5 mètres de vent dans le dos, c’est beaucoup. C’était comme une séance de survitesse ! sourit Delphine Nkansa, qui a renoncé à la finale du 200 m (remportée par sa dauphine Mariam Oularé) pour préserver ses ischios. Dans ces conditions, je ne me dis pas ‘waouw, j’ai réussi 11.03 mais je suis contente quand même. J’espère courir ce chrono dans des conditions régulières plus tard dans ma carrière.”

Delphine Nkansa et Mariam Oularé se sont partagé le 100m et le 200m.

En attendant, Delphine Nkansa a pris de gros points pour le ranking mondial et pourrait bien être de la partie à Budapest.

Dans l’une des finales les plus attendues, Eliott Crestan a, lui, retrouvé le titre sur 800 m, s’imposant en 1.46.90 à l’issue d’une course où il a fait preuve de calme et d’intelligence pour damer le pion à Pieter Sisk et Tibo De Smet.

Eliott Crestan s'est imposé avec beaucoup de maîtrise.

”J’étais un peu stressé parce que les sensations n’étaient pas bonnes en séries, explique le Namurois, tout juste de retour après une déchirure à l’ischio et deux mois d’absence. Je n’avais qu’une semaine de vitesse pure dans les jambes. Je suis très content de retrouver ce titre que je n’avais pas pu défendre l’an dernier. Avec le vent, je voulais rester caché le plus possible et j’ai plongé dans le trou que Tibo a laissé à l’intérieur.”

Alexander Doom s'est montré, comme prévu, le plus rapide sur 400m.

Son retour en forme constitue une bonne nouvelle tout comme (pour les Belgian Tornados) celui d’Alexander Doom, intouchable sur 400 m (45.83) devant Florent Mabille et Robin Vanderbemden. Les Belgian Cheetahs, elles, peuvent se réjouir de la belle course d’Helena Ponette (52.26), qui a pris le meilleur sur Naomi Van den Broeck dans des conditions difficiles, et du premier titre national de Camille Laus sur 800 m.

Helena Ponette a remporté son premier titre de championne de Belgique.

Sur 1 500 m, Ismaël Debjani a bien failli remonter le grand Ruben Verheyden in extremis mais il a dû se contenter de la médaille d’argent. Thomas Carmoy a, lui aussi, assuré le spectacle au saut en hauteur en tentant 2,30 m. Sous la pluie, Elise Vanderelst a conclu son effort en 4.11.66 sur 1 500 m, un résultat qui ne sera peut-être pas suffisant pour les Mondiaux.

Il a manqué une poignée de centièmes à Ismaël Debjani pour remonter Ruben Verheyden.

Enfin, si Ben Broeders (perche) et Jolien Boumkwo (poids) étaient eux aussi au rendez-vous, la surprise est venue de la victoire de Yanla Ndjip-Nyemeck sur 100 m haies (13.09) où Anne Zagré (13.00… en séries) n’avait plus été battue depuis 2018. Mais les conditions étaient particulières, le plongeon d’Antoine Snyders pour remporter le 200 m en témoigne…