Kim Gevaert voit son record de Belgique du 100m de plus en plus menacé : “Delphine Nkansa a prouvé qu’elle était capable de le battre”

L’enthousiasme est toutefois rapidement retombé à la vue de l’anémomètre indiquant +5,2 m/s, des chiffres bien supérieurs à la limite autorisée pour l’homologation des performances. Ramené à des conditions de vent régulières (+2,0m/s), les mêmes dont avait bénéficié Kim Gevaert le jour de son record au stade Roi Baudouin, le chrono de la sprinteuse de Sambreville serait plutôt de l’ordre de 11.20. Ce qui reste très appréciable !

Delphine Nkansa (à droite) a mis le turbo en finale des championnats nationaux.

”Quand j’ai consulté les informations sportives sur mon téléphone et que j’ai vu que Delphine avait couru en 11.03, je me suis d’abord exclamée : 'Quoi ? 11.03 !', rigole Kim Gevaert. Puis, comme personne ne m’avait prévenue, je me suis dit qu’il devait y avoir un problème. Et en continuant à lire, j’ai alors vu que le vent avait été trop généreux. Il n’empêche ! Bravo à elle pour cette performance. Parce que même s’il y avait beaucoup de vent, ces 11.03 elle les a courus !”

La mémoire du corps

Consciente qu’il fallait relativiser la portée de ce chrono, le plus rapide jamais réussi par une Belge indépendamment des conditions, Delphine Nkansa disait aussi après sa course : “J’espère et je pense que mon corps a retenu que j’étais capable de faire 11.03.”

Le bonheur de Delphine Nkansa, partagé avec Mariam Oularé à l'arrivée du 100m.

Gevaert abonde dans ce sens : “C’est vrai que la mémoire musculaire est importante et pourra l’aider à reproduire ce type d’effort, espérons-le pour elle, dans des conditions de vent normales. Elle aura certainement enregistré des infos intéressantes lors de sa course.”

Plus tôt dans la saison, Rani Rosius avait, elle, signé à Nairobi un chrono de 11.08 avec un vent de dos mesuré à 2,5 m/s. Un temps qui, transposé à des conditions régulières (11.12), est même plus rapide encore que celui de Delphine Nkansa dimanche. De quoi faire craindre à Kim Gevaert la perte prochaine de son record national ?

Rani Rosius avait précédemment déjà signé un chrono très rapide mais non homologué.

”C’est possible qu’il le soit déjà cette année, si l’une ou l’autre des deux filles trouve les conditions de course idéales, mais je pense plutôt qu’il sera battu l’an prochain, répond la directrice du Mémorial Van Damme. Delphine a, en tout cas, montré ce week-end qu’elle en était capable, on ne court pas un tel chrono par hasard. Et Rani, qui est malheureusement blessée pour l’instant, en a certainement les moyens également. Ce sera un peu la course entre elles pour l’avoir et cette concurrence les rend plus fortes.”

Quelle que soit l’identité de la future détentrice du record, Kim Gevaert sait qu’il sera entre de bonnes mains. “Je le leur souhaite volontiers à toutes les deux ! Ce sont deux filles très sympas, qui aiment leur sport, qui travaillent dur et qui ne sont pas du tout égocentriques. Deux belles représentantes de l’athlétisme !”

Comme la Gazelle de Kampenhout le fut tout au long de sa magnifique carrière ponctuée d’un titre olympique avec le relais 4x100m en 2008. Kim Gevaert compte toujours une marge de 16 centièmes sur Rani Rosius et de 18 centièmes sur Delphine Nkansa. Mais pour combien de temps encore ?

”Longtemps, j’avais dit qu’il faudrait attendre ma fille pour voir quelqu’un s’emparer de mon record mais les sprinteuses actuelles, qui sont encore très jeunes (NdlR : 21 ans pour Nkansa, 23 pour Rosius) vont bien finir par me démentir…”