La Belgique sera représentée par 34 athlètes aux Mondiaux d'athlétisme de Budapest du 19 au 27 août

Chez les femmes, onze athlètes sont sélectionnées à titre individuel: Rani Rosius et Delphine Nkansa (100m), Cynthia Bolingo et Helena Ponette (400m, 4x400m), Hanne Claes (400m haies, 4x400m), Elise Vanderelst (1.500m), Merel Maes (hauteur), Elien Vekemans (perche), Hanne Verbruggen (marathon), Nafi Thiam et Noor Vidts (heptathlon).

Chez les hommes, quinze athlètes seront alignés en individuel : Dylan Borlée et Alexander Doom (400m, 4x400m), Eliott Crestan et Tibo De Smet (800m), Ruben Verheyden, Jochem Vermeulen et Ismaël Debjani (1.500m), John Heymans et Robin Hendrix (5.000m), Isaac Kimeli (10.000m), Julien Watrin (400m haies, 4x400m), Thomas Carmoy (hauteur), Ben Broeders (perche), Timothy Herman (javelot) et Philip Milanov (disque).

La Belgique alignera par ailleurs trois équipes de relais 4x400 m (hommes, femmes et mixte) à Budapest. Huit autres athlètes ont été sélectionnés à cette fin: Kevin Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor, Florent Mabille, Robin Vanderbemden, Camille Laus, Naomi Van Den Broeck et Imke Vervaet.