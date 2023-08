Les trois Borlée seront sur la ligne de départ du 400 m, ce vendredi, à Berne

Le 5 juillet dernier, nous vous parlions des difficultés physiques rencontrées par les jumeaux Borlée, lancés dans un contre-la-montre en vue des Mondiaux de Budapest. Un mois plus tard, Jonathan (qui a entre-temps signé sa rentrée, le 22 juillet à Madrid, en 46.31) et Kevin vont se retrouver, tout comme leur frère Dylan, au départ d’un 400 m, ce vendredi soir, au meeting de Berne. Un rendez-vous qui leur avait souri l’an dernier : Kevin s’y était imposé en 45.12 devant Dylan (45.18), tandis que Jonathan avait remporté la course B en 46.00.