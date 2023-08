Trois Belges à suivre aux championnats d’Europe juniors de Jérusalem

Merel Maes (18 ans, hauteur)

Deux ans après avoir étrenné à l’Euro en salle de Torun sa première sélection internationale chez les grands, la sauteuse en hauteur Merel Maes va franchir un nouveau cap, dans deux semaines, avec une participation à ses premiers championnats du monde seniors à Budapest.

Mais avant cela, forte d’un record de Belgique juniors égalé (1,93 m), la Waeslandienne, prise sous son aile par l’entraîneur de Noor Vidts Fernando Oliva, se présente en candidate aux médailles à Jérusalem, une ville qui lui avait bien réussi l’an dernier, lors de l’Euro U18, puisqu’elle y avait décroché le bronze (1,86 m).

Maes a représenté la Belgique aux championnats d'Europe par équipes, en juin, en Silésie.

Un mois plus tard, lors des Mondiaux juniors, Merel Maes s’était classée cinquième de la finale avec 1,88 m. En Israël, la Serbe Angelina Topic, sixième sauteuse mondiale dont le record est de 1,97 m, sera la favorite de la compétition mais l’ancienne footballeuse, qui possède la deuxième performance des engagées, peut envisager la médaille d’argent.

Mimoun Abdoul Wahab (19 ans, 400 m haies)

Troisième des récents championnats de Belgique sur 400 m haies, le Verviétois a fait de ce rendez-vous européen le grand moment de sa saison. Et ne vous fiez pas trop à son chrono de 51.79 qui est le 17e des engagés : Abdoul Wahab possède surtout depuis l’an dernier un record personnel à 50.20, le deuxième chrono le plus rapide des participants.

Mimoun Abdoul Wahab avait marqué les esprits l'an dernier à Cali. ©BELGA

Autrement dit, s’il arrive à bien doser ses efforts et à enchaîner les tours pour passer en finale, il sera un concurrent redoutable. Le retrouver à ce stade ne serait pas étonnant : on se souvient que ce robuste athlète, affilié à l’Union athlétique des Hautes Fagnes et entraîné par André Michel, avait terminé sixième des Mondiaux juniors de Cali (Colombie), à l’été 2022, une performance qui l’avait notamment conduit à être élu révélation masculine de l’année lors de la cérémonie du Spike d’or. Et une expérience qui pourrait bien servir au sprinter de Lambermont à Jérusalem !

Kylie Lambert (19 ans, 400 m haies)

C’est une première grosse expérience internationale que s’apprête à vivre Kylie Lambert en Israël. Malchanceuse jusqu’ici (blessée puis non-sélectionnée pour deux centièmes), l’Enghiennoise a cette fois saisi cette belle opportunité et décroché sa qualification dans deux épreuves, le 400 m et le 400 m haies.

Kylie Lambert, vice-championne de Belgique du 400m haies. ©RCABW

C’est toutefois à cette seconde discipline que la sprinteuse coachée par Carole Bam va se consacrer à Jérusalem, où elle se présente avec le cinquième chrono des engagées (57.59). Lors des championnats de Belgique à Bruges, où elle a pris la médaille d’argent derrière Nina Hespel, Kylie Lambert, qui rêve d’aider un jour les Belgian Cheetahs sur la scène internationale, avait approché son meilleur temps dans des conditions difficiles. De quoi rêver à de belles prestations lors de l’Euro juniors !