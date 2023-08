Euro juniors à Jérusalem : Merel Maes passe en finale de la hauteur, qualifications pour Némo Rase (110m haies) et Régis Thibert (1.500m)

Un saut qui fut suffisant puisque les douze meilleures performeuses (sept à 1,83m et cinq à 1,80m) étaient connues et il ne fut donc pas nécessaire d’aller jusqu’à 1,88m, la barre de qualification.

L'athlète de 18 ans a franchi 1,83m.

La finale du saut en hauteur se déroulera ce mercredi soir au stade Givat Ram.

Autre bonne nouvelle dans le clan belge, la qualification de Mathis Lievens pour la finale du 3.000m, qui aura également lieu mercredi, après une huitième place dans sa série (8.33.81). Simon Jeukenne, dixième de sa course en 8.30.42, n’a pas réussi à se classer en ordre utile.

Sur 110m haies, le Brainois Némo Rase n’a pas manqué son entrée en lice, se qualifiant pour les demi-finales de l’épreuve grâce à une troisième place en série (13.74, +2,3m/s). Le médaillé d’argent de l’Euro scolaires (U18), l’an dernier, va devoir sortir le grand jeu ce mardi, dans la troisième demi-finale, pour atteindre la finale de son épreuve de prédilection.

Némo Rase s'est qualifié pour les demi-finales du 110m haies.

Thibert 3e de sa série

Sur 1500m, Régis Thibert a pris la troisième place de la première série (3.54.35) et sera au rendez-vous de la finale mercredi, au contraire de Viktor Leenaert (10e en 3.56.92) et Casper Lievens (12e en 3.58.94). Pas de miracle non plus pour Nel Vanopstal chez les femmes (8e en 4.32.20).

Sur 400m, Killian Mersseman n’a pas franchi le cap des séries : cinquième de la troisième série avec un chrono de 47.94, il n’a pas été repêché au temps, quittant la compétition avec le 17e chrono d’ensemble. Un temps de 47.18 permettait d’entrer en finale.

Sur 3.000m steeple, Rhune Vanroose a, elle, malheureusement chuté durant sa série et n’a pu défendre ses chances valablement. Elle a terminé 10e de sa course en 10.54.93 (19e).

Rhune Vanroose a été très malheureuse ce lundi en séries du 3.000m steeple.

Engagé dans le concours du javelot, Ides Verhulst s’est extirpé des qualifications grâce à un lancer à 67,60m, la 9e marque des 12 finalistes. On le retrouvera en finale mercredi.

Enfin, à l’heptathlon, Sennah Vanhoeijen a bouclé la première journée de compétition avec 3.222 points (15e). Elle a signé les performances suivantes : 14.39 sur 100m haies, 1,68m à la hauteur, 11,53m au poids et 25.54 sur 200m.