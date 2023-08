Mémorial Van Damme: Femke Bol et Ben Broeders confirment leur participation à la 47e édition

Championne d'Europe du 400m, 400m haies et 4x400m, Bol vient de battre le record d'Europe du 400m haies le 23 juillet à Londres avec un chrono de 51.45, soit le troisième meilleur chrono de tous les temps. Au Mémorial Van Damme, la Néerlandaise affrontera Sydney McLaughlin-Levrone, championne olympique et du monde et détentrice du record du monde (50.68). L'Américaine possède également le deuxième meilleur temps de l'histoire en 51.41.