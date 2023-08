Nafi Thiam fait une croix sur les Mondiaux de Budapest pour ne pas compromettre les JO de Paris : le choix de la raison

”Après différentes consultations avec son équipe, elle a décidé de ne pas risquer d’aggraver le problème en s’alignant à Budapest, ont expliqué ses managers dans un communiqué. Nafi est déçue de faire l’impasse sur un championnat majeur mais elle conserve une vision forte concernant ses objectifs à long terme et les Jeux olympiques de Paris.”

À Liège, Nafi Thiam avait déjà évoqué ses problèmes aux tendons d'Achille.

Si ses soucis physiques n’ont pas empêché Nafi Thiam de s’aligner aux championnats de Belgique, les 29 et 30 juillet à Bruges, il faut effectivement placer ce forfait (et le comprendre) dans une perspective plus large et incontournable, celle qui conduit aux JO de Paris où l’athlète de 28 ans tentera de s’emparer d’une troisième médaille d’or olympique consécutive dans les épreuves combinées. Un exploit inédit dans l’histoire de la discipline et qui ferait rentrer un peu plus la championne belge dans la légende.

Priorité aux JO

Dès sa première interview de la saison estivale, à la veille d’effectuer sa rentrée dans cinq épreuves en un week-end à Ratingen, Nafi Thiam, qui avait débuté l’année par un record du monde au pentathlon pour sa première sous les ordres de Michaël Van der Plaetsen, avait d’ailleurs été claire sur ses priorités.

”On voit plus loin que Budapest, on travaille à plus long terme, nous avait-elle confié sur la terrasse de son hôtel. Mes objectifs sont de réussir un gros total d’ici à la fin de ma carrière et de réussir mes Jeux olympiques à Paris. Les Mondiaux de cette année ne sont qu’une étape, pas un objectif.”

guillement "Important de ne plus commettre les mêmes erreurs, Budapest ou pas Budapest."

Ses résultats signés lors de ses quatre premières compétitions de l’été ont été bons mais n’ont pas comporté de coup d’éclat. Si elle avait évoqué des problèmes aux tendons d’Achille au soir du meeting de Liège, le 12 juillet, des complications qui allaient la conduire à renoncer ensuite aux réunions Diamond League de Monaco (21 juillet) et de Londres (23 juillet), Nafi allait disputer un National en deux temps, au javelot (victoire avec 51,95 m) et sur 100 m haies (13.66 en séries, renonçant à la finale en raison de la météo pluvieuse).

La double championne olympique en action sur 100 m haies lors des championnats de Belgique.

Dans sa seule interview du week-end, le samedi 29, elle n’avait pas encore laissé transparaître d’inquiétude particulière par rapport aux Mondiaux (mais les questions devaient déjà se bousculer dans sa tête…), se félicitant simplement d’avoir donné quelques jours de répit à ses tendons.

”C’est de l’inflammation comme j’en ai déjà connu les dernières années. Ça revient, disait-elle. Pour moi, le but c’est aussi de rester en bonne santé. Pendant mes dix ans passés au plus haut niveau, je n’ai pas toujours pris les bonnes décisions par rapport à mon corps. Donc, c’était important de ne plus commettre les mêmes erreurs, Budapest ou pas Budapest. Et s’il faut prendre du repos avant les championnats, je n’hésite plus à le faire. On va voir comment ça évolue…”

Les Mondiaux ne constituaient pas une priorité pour notre compatriote, qui travaille "à long terme".

Son côté compétitrice, avide de championnats (elle n'en aura manqué aucun jusqu'ici en dix ans de carrière au plus haut niveau), l’aura bien évidemment incitée à étudier jusqu’au bout la possibilité de se présenter au départ de l’heptathlon en Hongrie. Mais il était écrit que le superbe duel, probablement historique, qui l’attendait face à l’Américaine Anna Hall, dans la forme de sa vie, n’aurait pas lieu à Budapest en raison d’un problème médical. Espérons simplement pour le spectacle qu’il pourra se dérouler en 2024, au stade de France, sur la scène des Jeux olympiques. Avec des athlètes au sommet de leur art !