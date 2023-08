La double championne olympique et du monde, tenante du titre à l'heptathlon, a souffert des tendons d'Achille dernièrement et, bien qu'inscrite, n'avait pas encore confirmé sa participation.

"La préparation de Nafi a été perturbée par des problèmes aux tendons d'Achille et après différentes consultations avec son équipe, elle a décidé de ne pas risquer d'aggraver le problème en participant à Budapest", ont, à leur tour, communiqué les managers de l'athlète. "Nafi est déçue de faire l'impasse sur un championnat majeur mais conserve une vision forte concernant ses objectifs à long terme et les Jeux olympiques de Paris."

Le mois dernier, dans la foulée du meeting de Liège où elle avait évoqué pour la première fois de la saison des réactions douloureuses au niveau tendineux, Nafi Thiam avait déclaré forfait pour les meetings de Monaco (21 juillet) et de Londres (23 juillet) où elle devait se produire respectivement à la hauteur et en longueur.

Elle a ensuite participé aux championnats de Belgique, au lancer du javelot (épreuve qu'elle avait remportée) et sur 100m haies (les séries uniquement), les 29 et 30 juillet, à Bruges. Depuis, la nouvelle détentrice du record du monde du pentathlon avait gardé le mystère sur sa participation aux Mondiaux de Budapest. Qui se dérouleront donc finalement sans elle qui incarnait notre meilleure chance de médaille après être montée sur le podium lors des trois dernières éditions (or en 2017 et 2022, argent en 2019)...