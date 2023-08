Il y a dix ans, encore juniore, Nafi Thiam se faisait un nom parmi l’élite mondiale à Moscou : “J’étais surtout là pour apprendre !”

”Mon grand objectif de la saison, c’était ce titre européen dans ma catégorie. J’étais d’ailleurs fort stressée et même pressée d’en finir ! Heureusement, tout s’est bien passé”, confie-t-elle.

Trois semaines après avoir été sacrée championne d'Europe juniors, Nafi s'est rendue à Moscou avec Roger Lespagnard. ©Belga

C’est dans un tout autre état d’esprit que l’élève de Roger Lespagnard se prépare donc à vivre, avant même de fêter son 19e anniversaire, ses premiers Mondiaux seniors. “Je viens juste pour prendre de l’expérience, pour voir comment ça se passe et pour apprendre. Ce sera du stress positif !”

Espérant avoir conservé suffisamment d’énergie pour faire bonne figure, elle déplore simplement l’absence de la Britannique Jessica Ennis, la championne olympique en titre, qu’elle aurait voulu côtoyer. Même le changement d’hôtel tardif, afin d’éviter les embouteillages moscovites et lui permettre de gagner un peu de temps le matin, ne la sortira pas de sa concentration et de sa routine.

La jeune athlète a ouvert de grands yeux au stade Luzhniki. ©Belga

Elle est prête à entrer dans une nouvelle dimension. “C’est le niveau mondial, avec beaucoup plus d’athlètes, c’est plus impressionnant. Ça va être assez différent de ce que je connaissais déjà. Rien que le stade !”

Le Luzhniki, d’une capacité de 80.000 places, est effectivement impressionnant mais en grande partie… vide lorsque débute l’heptathlon. Avec, pour Nafi, un premier chrono de 14.13 sur 100 m haies au petit matin, 26 centièmes au-dessus de son record. “C’était vachement tôt et pas terrible comme temps, mais j’ai récupéré le coup ensuite”, débriefera-t-elle.

1,92 m en hauteur !

Au saut en hauteur, sous le regard et les encouragements de… Tia Hellebaut, la Namuroise franchit 1,92 m au deuxième essai ! Et il s’en faut de peu pour qu’elle n’efface ensuite la barre à 1,95 m. Grâce à ce record personnel, elle remporte l’épreuve et se repositionne à la troisième place au général. Là, c’est sûr, plus personne n’ignore son existence.

Un bond à 1,92 m et la Namuroise se classa première du concours de la hauteur. ©Belga

Après le lancer du poids, où elle limitera la casse (13,71 m), et le 200 m (25.61), pas précisément son point fort (”Je suis partie vite, mais j’étais cuite dans les cinquante derniers mètres”), Nafi Thiam rentrera logiquement dans le rang, bouclant la première journée à la neuvième place avec 3 699 points, un débours de 75 unités sur son record national.

Concentration avant le lancer du poids. ©Belga

Après une courte nuit de repos, la championne d’Europe juniors allait débuter par une marque de 6,11 m au saut en longueur, témoignant d’une fatigue de plus en plus présente.

Le début de la deuxième journée a été un peu difficile. ©Belga

Confirmation au lancer du javelot, où la jeune athlète doit se contenter de 43,64 m. À l’issue du 800 m, conclu en 2.25.43 loin des autres concurrentes mais sans s’être effondrée, elle glissera de la 9e à la 14e place, son résultat final.

20130813 - MOSCOW, RUSSIA: Belgian Nafissatou Nafi Thiam pictured during the 800m race of the women's heptathlon competition at the World Athletics Championships at the Luzhniki Stadium in Moscow, Russia, Tuesday 13 August 2013. The World Championships are taking place from 10 to 18 August. BELGA PHOTO ERIC LALMAND ©Belga

Le total de 6 070 points qui est le sien, le deuxième de sa carrière, en tant que deuxième juniore de la compétition, lui donna entière satisfaction et elle put profiter pleinement de son tour d’honneur devant des tribunes pleines cette fois.

guillement Pour mes premiers championnats du monde seniors, c’était une très belle expérience.

”C’était génial ! Je suis vraiment contente, dit-elle d’ailleurs. Pour mes premiers championnats du monde seniors, c’était une très belle expérience et une 14e place, en n’étant encore que juniore, c’est vraiment très bien.”

Un premier rendez-vous mondial qui en appelle d'autres ! ©Belga

L’histoire retiendra que l’Ukrainienne Hanna Melnychenko a remporté le seul grand titre de sa carrière à cette occasion (6 586 pts) devant Brianne Theisen-Eaton (6 530 pts) et Dafne Schippers (6 477 pts). Et aussi qu’une future reine commençait à trouver sa place parmi les stars des épreuves combinées…