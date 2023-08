40 ans d’histoire pour les Mondiaux d’athlétisme : votez pour votre moment préféré parmi nos dix propositions !

1983 : doublé 400m-800m pour Jarmila Kratochvilova

La Tchèque Jarmila Kratochvilova a inscrit son nom dans l’histoire en réussissant notamment le doublé 400m-800m à Helsinki, établissant même un record du monde en finale du 400m – où elle est la première à descendre sous les 48 secondes (47.99) – au lendemain de sa première médaille d’or sur la plus longue des deux distances. Sur 800m, elle venait de s’emparer de la meilleure marque de l’histoire (1.53.28) quelques jours plus tôt à Munich.

1983 : un triplé en or pour Carl Lewis

Privé des JO 1980 pour cause de boycott, Carl Lewis devra attendre la création des Mondiaux en 1983 pour disputer son premier événement planétaire. Il y marquera les esprits en remportant tout d’abord le 100m (10.07), puis le saut en longueur (8,55m) et enfin le relais 4x100m où, grâce à sa contribution de dernier relayeur, les États-Unis établiront un nouveau record du monde (37.86).

1987 : Stefka Kostadinova, toujours à la hauteur

Grande favorite du concours, à Rome, Stefka Kostadinova a été poussée dans ses derniers retranchements par Tamara Bykova, irréprochable jusqu’à 2,04m. Une barre que la Russe franchit au premier essai et la Bulgare au… troisième. À 2,06m, Kostadinova allait se reprendre, alors que Bykova échouait à deux reprises avant de garder un ultime essai à 2,08m, coup de poker manqué. Assurée du titre, Kostadinova fit alors élever la barre à 2,09m, réussissant le saut parfait au deuxième essai : record du monde !

1991 : Mike Powell bat Lewis et efface le record de Beamon

C’est sans aucun doute l’un des plus beaux, si pas le plus beau duel de l’histoire de l’athlétisme, dont sortira vainqueur Mike Powell face au favori Carl Lewis, invaincu depuis dix ans et boosté par son récent record du monde du 100m. Au quatrième saut, le tenant du titre réussit 8,91m avec trop de vent pour homologuer la performance et c’est l’outsider qui, au cinquième essai, allait réussir l’impensable avec un bond à 8,95m lui permettant d’améliorer le record du monde de Bob Beamon, établi en 1968 (8,90m). Les deux derniers essais de Lewis, magnifiques (8,87m et 8,84m), ne changeront plus le cours de l’histoire.

1995 : Jonathan Edwards s’envole au triple saut

En ce début d’été 1995, il n’y eut que le vent pour empêcher le Britannique, auteur d’un nouveau record du monde à 17,98m le 18 juillet à Salamanque, de franchir les 18 mètres. Son moment allait toutefois arriver deux semaines plus tard et récompenser sa régularité. À Göteborg, le Goéland s’envole à 18,16m au premier essai, puis à 18,29m au second ! La performance d’une vie et un record du monde qui tient toujours, 28 ans plus tard…

1999 : Michael Johnson, le 400… maître

Le huitième titre mondial remporté par l’Américain demeure comme le plus spécial. Au bout d’une saison marquée par les blessures, le limitant à quatre courses avant les Mondiaux, le Texan signe une grande performance en finale et s’empare, en 43.18, du record du monde de Butch Reynolds (43.29, en 1988). Le chrono de Michael Johnson, déjà détenteur de la référence mondiale sur 200m (19.32 depuis les JO d’Atlanta), tiendra à son tour dix-sept ans, jusqu’à ce que Wayde van Niekerk signe un incroyable 43.03, en 2016, aux Jeux de Rio.

2009 : Usain Bolt foudroie le 100m et le 200m

Impossible d’évoquer la carrière d’Usain Bolt sans penser à ces fabuleux championnats du monde de Berlin et au doublé supersonique réussi par le Jamaïcain sur 100m et sur 200m. De sa foulée exceptionnelle, combinée à une fréquence de course hors norme pour sa taille, Bolt a établi deux records du monde (9.58 et 19.19) dont les chiffres sont inscrits durablement dans l’histoire de l’athlétisme et dont beaucoup pensent qu’ils ne sont pas près d’être battus. Légendaire !

2013 : Mo Farah s’offre un premier doublé mondial

Un an après avoir réussi le doublé tant attendu aux Jeux olympiques de Londres, le Britannique remet le couvert aux championnats du monde de Moscou. D’abord sur 10.000m où il résiste aux assauts du tenant du titre éthiopien Jeilan, puis sur 5.000m où il remporte un sprint de furieux et prolonge son titre. C’est le premier des deux doublés mondiaux accompli par Farah, également double vainqueur en 2015 à Pékin.

2015 : Ashton Eaton, le décathlon parfait

Un total de 9.045 points pour une médaille d’or : le “Superman” américain Ashton Eaton a réussi, au Nid d’Oiseau de Pékin, ce qui s’apparente au décathlon parfait dans le cadre d’un championnat. Son deuxième record du monde, le natif de l’Oregon l’a établi au bout d’une domination totale (son chrono de 45.00 sur 400m reste dans les mémoires) sur les dix épreuves. Simplement éblouissant.

2022 : Sydney McLaughlin, reine du 400m haies

Un an après avoir signé un exploit similaire aux Jeux olympiques de Tokyo, Sydney McLaughlin remporte la médaille d’or du 400m haies lors des premiers Mondiaux organisés sur le sol américain et y ajoute la manière en signant un chrono phénoménal de… 50.68 ! Il s’agit de son deuxième record du monde en l’espace d’un mois (51.41 lors des trials), celui-ci étant appelé à s’inscrire dans la durée.