Thomas Carmoy, lâché par son entraîneur, veut apporter sa réponse sur la piste aux Mondiaux de Budapest : “Il n’y a pas de retour en arrière possible”

”Il m’a dit : 'j’en ai marre, j’arrête'. Sur le moment, je suis resté un peu figé, je n’ai pas répondu grand-chose, raconte Thomas Carmoy. Mais quand je lis à présent qu’il évoque un manque de professionnalisme de ma part alors que j’ai perdu sept kilos depuis janvier, que je multiplie les trajets pour aller chez le kiné pour me soigner, que je fais attention à tout et que je vis pour mon sport, je trouve cela très étonnant. Et, en tout cas, pas correct du tout vis-à-vis de moi.”

Thomas Carmoy et Marc Muryn avaient été célébrés par l'Adeps après l'Euro en salle. ©cameriere ennio

Pour justifier sa décision, Marc Muryn souligne notamment que le stage de préparation à Bordeaux, préparatoire aux championnats du monde, s’est résumé à deux entraînements pour Thomas.

guillement Il a pris des vacances pour préparer les Mondiaux !

”Il s’est baladé un peu partout mais il s’est très peu entraîné. Et en même temps, il ne voulait pas que je déclare sa blessure à la ligue. Pour moi, il a pris des vacances pour préparer les championnats du monde !”

Un problème au tendon d’Achille

L’athlète dit avoir ressenti une douleur très forte dès le deuxième séjour du stage, le poussant à arrêter l’entraînement. “C’était la meilleure chose à faire. Je suis d’accord que la préparation pour les Mondiaux n’a pas été idéale mais j’étais bien décidé à reprendre l’entraînement dès que ce serait possible. Ce que j’ai d’ailleurs fait.”

Le sauteur en hauteur avoue ne pas avoir connu une préparation idéale.

Muryn affirme que ce séjour a constitué la goutte d’eau qui a fait déborder le vase en ce qui le concerne.

”Car cela fait déjà un petit temps que cela dure, reprend-il. Thomas mettait parfois des dates de stage comme ça, sans prévenir, il demandait souvent de changer les horaires d’entraînement, etc. Je trouve que c’est un manque de respect et cet aspect des choses m’était de plus en plus insupportable.”

L’argent de la Diamond League

”À mes yeux, il en a aussi beaucoup trop fait avec cinq ou six compétitions en un mois, ajoute l’entraîneur. C’est exagéré, il a trop sollicité son pied et son tendon d’Achille. Mais il a préféré l’argent de la Diamond League.”

guillement Un meeting en Diamond League, cela ne se refuse pas !

”Honnêtement, quel jeune athlète refuserait de participer à la compétition la plus prestigieuse du circuit international ? interroge Thomas. Cela ne se refuse pas ! Financièrement c’est certes très avantageux aussi mais je vois surtout le prestige, la reconnaissance, la possibilité de prendre de l’expérience en se frottant aux meilleurs. Et puis j’y ai fait des résultats (NdlR : 2e à Stockholm et 3e à Londres) quand même ! Non, ce qui dérangeait Marc, c’est qu’il n’avait pas prévu cela dans son programme et que ça l’embêtait.”

Les entraînements, ce sera désormais sans Marc Muryn. ©Bauweraerts Didier

Pas assez flexible, Marc Muryn ? Celui-ci reconnaît, par ailleurs, que “des problèmes de santé” l’ont aussi conduit à prendre cette décision au timing pour le moins regrettable. “J’espère que Thomas pourra se débrouiller à Budapest. En tout cas, s’il veut s’entraîner au club après, plus tout seul mais dans un groupe, il est toujours le bienvenu.”

Des alternatives proposées

”Pour moi, il n’y a pas de retour en arrière possible. Mais tout n’a pas été dit dans cette histoire, j’en suis certain ! lance Thomas. Vous savez, après l’Euro en salle d’Istanbul où j’ai décroché la médaille de bronze, j’avais promis à Marc qu’on resterait soudés jusqu’aux Jeux olympiques de Paris, qui est mon grand objectif à venir, alors que j’aurais pu tout aussi bien prendre une autre direction. Alors, me faire à ça à deux jours du départ pour les championnats du monde et à moins d’un an des Jeux, c’est un peu fort !”

Le Carolo en action lors du meeting international de la Province de Liège le 12 juillet dernier.

Même s’il estime pouvoir se débrouiller seul à Budapest, d’un point de vue strictement technique, Thomas Carmoy étudie les propositions qui lui ont été faites en urgence par la LBFA afin que quelqu’un (pas forcément un entraîneur déjà dans la délégation) puisse tout de même l’accompagner durant les qualifications ce dimanche.

”On a toujours besoin d’un coach ! Pour ma part, je vais vite me ressaisir et montrer de quoi je suis capable. Ma réponse, je vais l’apporter en performant. Oui, bien sûr, je serai au rendez-vous des qualifications. Et même, ensuite, à celui de la finale”, conclut l’ancien champion d’Europe juniors.