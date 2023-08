”Je ne vois pas pourquoi cela ne m’aurait pas intéressé” : pourquoi Roger Lespagnard, appelé en urgence, fait déjà son retour aux Mondiaux de Budapest

Et pourtant, voilà que ce jeudi, peu après 17h, l’entraîneur liégeois a posé le pied sur le sol hongrois, en compagnie d’une grande partie de la délégation belge, et pris ses quartiers, dans la foulée, au Grand Hotel Margitsziget, situé au nord de l’île Marguerite, sur le Danube.

”Je me préparais à suivre les championnats devant ma télévision, a expliqué le Liégeois à nos confrères de la RTBF. Il est vrai aussi qu’il est curieux que ma présence ici coïncide avec la première absence depuis longtemps de Nafi…”

La raison de ce retour remarqué au sein de la petite colonie belge ? Une aide (a priori temporaire) apportée au sauteur en hauteur Thomas Carmoy, qui n’avait plus d’entraîneur depuis le début de la semaine et pour lequel une solution a dû être trouvée en urgence.

”On m’a téléphoné ce mercredi pour me demander si j’étais libre et si cela m’intéressait d’encadrer Thomas pendant ces championnats, et j’ai dit oui !” reprend le Liégeois, rappelant au passage qu’il a été recordman de Belgique de la spécialité en 1971. “Je ne vois pas pourquoi cela ne m’aurait pas intéressé. Je connais Thomas depuis plusieurs années, depuis qu’il est tout jeune en réalité, et je l’ai vu évoluer sous les ordres de mon ami Marc Muryn. Il a quand même franchi 2,29 m, donc ils ont fait du très bon travail ensemble. Et en ce qui me concerne, c’est un dépannage tout à fait provisoire.”

Un dépannage qui se déroulera dès dimanche avec les qualifications de l’épreuve, avant une éventuelle finale mardi. C’est, en tout cas, l’objectif poursuivi dans un premier temps par les deux hommes qui auront le temps de s’apprivoiser, si l’on peut dire, ces deux prochains jours lors de séances d’entraînement.

”Avec la fédé, on a trouvé un accord au sujet de Roger car c’est quelqu’un qu’on connaît bien, qui est souvent parti avec nous en championnats et en stage, souligne, de son côté, Thomas Carmoy. On a su mercredi soir qu’il partait avec nous, et pour moi, à court terme, c’est le top du top ! Je suis vraiment soulagé, c’est un poids en moins. Je suis vraiment content qu’il fasse partie du voyage. C’est motivant aussi pour la compétition, je ne suis plus tout seul. Je suis convaincu que Roger fera un bon allié, ici, à Budapest !”

Pour le futur, il n’est pas exclu que cette association soit appelée à durer même si Roger Lespagnard est aujourd’hui en charge de quelques jeunes à Liège. “On verra ! C’est une option parmi d’autres”, glisse Carmoy.