Mondiaux 2023 d'athlétisme à Budapest: un baptême du feu attend Florent Mabille en séries du relais 4x400m mixte

Jacques Borlée a dévoilé la composition du relais 4x400m mixte qui se produira ce samedi matin (11h05) en séries de l'épreuve. Robin Vanderbemden, Imke Vervaet, Florent Mabille et Camille Laus seront alignés, Jonathan Borlée et Helena Ponette étant réservistes. Pour rappel, un seul changement est autorisé entre les séries et la finale, celle-ci étant bien sûr le premier objectif de la Belgique.