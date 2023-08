L’un des principaux changements se rapporte aux courses de 1500 m, de 3000 m steeple et de 5000 m. Dans ces épreuves, on ne parlera plus désormais de qualifications au temps ! Les athlètes seront donc directement fixés sur leur sort.

À lire aussi

Pour intégrer les demi-finales du 1500 m, il faudra impérativement se classer dans le top 6 de l’une des quatre séries pour Ismaël Debjani, Ruben Verheyden et Jochem Vermeulen ainsi que pour Elise Vanderelst chez les femmes. La même condition sera requise, au tour suivant, pour faire partie des douze finalistes : il s’agira de finir dans le top 6 dans l’une des deux demi-finales.

Sur 5000 m, où cinq athlètes pouvaient jusqu’ici se qualifier au temps pour la finale, on enregistre aussi la fin du petit ‘q’. Désormais, il faudra prendre l’une des huit premières places dans l’une des deux séries. Robin Hendrix et John Heymans sont prévenus !

Sur 3000 m steeple, ce sont les cinq premiers de chacune des trois séries qui composeront la finale.

À lire aussi

Plus équitable, ce nouveau système met fin à l’injustice qui prévalait en supprimant l’avantage des athlètes des dernières séries : ceux-ci connaissaient en effet les temps réalisés précédemment et, par conséquent, le chrono à atteindre.

Révision de la répartition des couloirs

Autre changement, l’attribution par tirage au sort des couloirs à l’issue du premier tour, pour les courses allant du 100 m au 400 m, a été légèrement modifié.

Sur 400 m, par exemple, épreuve qui concerne Dylan Borlée et Alexander Doom, les détenteurs des quatre meilleurs chronos seront placés aux 4, 5, 6 et 7, et plus aux 3, 4, 5 et 6. Les deux suivants figureront au 3 et au 8 (et plus au 7 et au 8), les deux moins rapides conservant les couloirs 1 et 2.

Plus de couloir vide

Enfin, comme c’est déjà le cas dans d’autres sports, un système de réservistes sera mis en place, dans toutes les disciplines (individuelles et collectives), afin de pallier à d’éventuels forfaits en demi-finales et en finale. Deux remplaçants, les mieux classés parmi les non-qualifiés, resteront en stand-by.