Entre craintes légitimes et espoirs raisonnables : quelles sont les chances de médailles belges aux Mondiaux d’athlétisme de Budapest ?

Noor Vidts, la meilleure carte

Dans un heptathlon promis à Anna Hall, en l’absence de Thiam et de Sulek, mais ouvert en ce qui concerne les autres places sur le podium, la championne du monde en salle, rétablie à temps de ses problèmes aux tendons d’Achille, disposera de très bonnes cartes si elle évolue à son meilleur niveau.

Noor Vidts a des chances de podium ce week-end.

Car la Néerlandaise Anouk Vetter, médaillée d’argent l’an dernier et en proie à des problèmes physiques elle aussi durant sa préparation, semble prenable et que Katarina Johnson-Thompson demeure une énigme. “Je ne me projette jamais vers un score ou vers un résultat, les épreuves combinées sont trop imprévisibles pour cela”, tempère Vidts, qui s’était classée cinquième l’an dernier. Il n’empêche…

Les relais 4x400 m, avec un peu de réussite

Avec trois équipes sur la ligne de départ, la Belgique sera bien représentée en 4x400 m. Le relais mixte, privé du concours de Cynthia Bolingo et Dylan Borlée pris par l’épreuve individuelle qui débute le lendemain (une aberration !), donnera le ton dès ce samedi avec des chances qui paraissent plus limitées que celles des Belgian Tornados d’atteindre la finale.

Florent Mabille sera titulaire avec le relais mixte en séries, Jonathan Borlée demeurant réserviste. ©PDV

La formation aux 17 médailles internationales fera jouer son expérience et sa science de la course même si la pleine forme physique de la plupart des membres se fait attendre cette saison.

Quant aux Belgian Cheetahs, elles viseront une nouvelle finale après leur cinquième place à Doha (2019) et leur sixième place à Eugene (2022). À partir de là, presque tout sera possible !

Herman et Broeders, dans un bon jour

Quatrième performeur en 2023 grâce à un lancer exceptionnel à 87,35 m réussi à Nairobi en début de saison, Timothy Herman n’a plus jamais approché cette performance par la suite. S’il est un finaliste en puissance, il est donc plus difficile de voir en lui un médaillé potentiel… à moins qu’il ne connaisse un jour exceptionnel.

Cette remarque vaut aussi pour le perchiste Ben Broeders, qui ne nous a pas toujours habitués au meilleur : finaliste des deux dernières éditions, le Louvaniste a fini 12e et 11e. Gageons qu’il aura tiré les leçons de ces deux échecs.

Ben Broeders doit être capable d'atteindre une troisième finale mondiale consécutive. ©AFP or licensors

Toujours dans les concours, on ne peut qu’espérer aussi que Thomas Carmoy, à la différence de l’an dernier (17e des qualifications), se qualifie pour la finale de la hauteur. Dans ce cas de figure, le Carolo, qui a certes vécu une fin de préparation agitée, pourrait nous valoir une bonne surprise. Tout comme Cynthia Bolingo (400 m), toujours très motivée dans les grandes occasions !

Le palmarès des Belges aux Mondiaux:

OR

2022 Nafi Thiam - heptathlon

2017 Nafi Thiam - heptathlon

ARGENT

2019 Nafi Thiam - heptathlon

2015 Philip Milanov - disque

BRONZE

2022 Belgian Tornados - 4x400m

2022 Bashir Abdi - marathon

2019 Belgian Tornados - 4x400m

2011 Kevin Borlée - 400m

2007 Belgique - 4x100m

1999 Mohammed Mourhit - 5.000m

1987 William Van Dijck - 3.000m steeple