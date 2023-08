”La médaille d’or et les 7000 points” : Anna Hall s’affirme comme la principale candidate à la succession de Nafi Thiam lors des Mondiaux de Budapest

Passée professionnelle sous les ordres de Mike Holloway, à Gainesville, cette athlète de 22 ans à la bonne humeur contagieuse et affamée de compétitions connaît tout le sens du mot ambition. Après avoir remporté le prestigieux meeting de Götzis au mois de mai avec un total de 6988 points, elle n’espère à présent rien moins que la médaille d’or à Budapest. “J’espère établir un record personnel à Budapest et finir à plus de 7000 points”, avait-elle expliqué il y a quelques semaines à l’issue des championnats des États-Unis où elle avait validé sa qualification pour les Mondiaux.

Après avoir franchi les 5000 points au pentathlon l’hiver dernier, Anna Hall, brillante dans les courses et très performante dans les sauts, s’attaque donc à un autre seuil mythique, à l’heptathlon. Surtout, à un an des Jeux olympiques de Paris, un premier sacre mondial procurerait une énorme dose de confiance à la native du Colorado, dont Nafi Thiam a toujours été l’une des athlètes préférées avant de devenir sa principale concurrente.

Si la bataille royale n’aura pas lieu sur les bords du Danube ce week-end suite au forfait de notre compatriote, celle qui se profile à un lancer de javelot de la Seine, en 2024, ne s’annonce pas moins intense. Et Anna Hall compte bien être au rendez-vous ! “L’objectif est de construire une carrière spéciale, à long terme, une carrière avec une domination dans la durée et pas juste l’un ou l’autre coup d’éclat”, souligne la spécialiste des épreuves combinées qui, en très peu de temps, a conquis le cœur de nombreux fans d’athlétisme… et des médias américains.