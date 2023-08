Mondiaux 2023 d’athlétisme à Budapest : les dix stars internationales à suivre pendant ces championnats

Shelly-Ann Fraser-Pryce

À 36 ans, la sprinteuse de poche jamaïcaine compte pas moins de dix médailles d’or mondiales autour du cou : six en individuel (cinq sur 100 m, une sur 200 m) et quatre en relais ! Son premier titre remonte à l’édition 2009 à Berlin et le plus récent à la dernière édition en date, en 2022, à Eugene. Une longévité d’autant plus exceptionnelle que celle qui est perçue comme une “Bolt au féminin” est devenue maman en 2017 avant de signer son retour au premier plan.

Une cinquième médaille d'or sur 100m, l'an dernier, à Eugene. ©AFP or licensors

Cette année, sa saison a commencé très tard, le 8 juillet, en raison d’une blessure, et c’est avec un meilleur chrono de 10.82, en tant que quatrième performeuse 2023, qu’elle se présente à Budapest.

Sherica Jackson, Sha’Carri Richardson et Marie-Josée Ta Lou sont allées plus vite mais impossible de ne pas considérer Mommy Rocket comme une médaillée d’or en puissance. Si elle parvenait à ses fins, Fraser-Pryce égalerait d’ailleurs le record de six titres dans une seule épreuve, détenu par l’ancien perchiste Serguei Bubka.

Noah Lyles

Il faut en avoir, du cran, pour affirmer publiquement que l’on va courir en 9.65 sur 100 m et en 19.10 sur 200 m ! Et c’est assurément le cas de Noah Lyles. Le Floridien n’a peur de rien, pas même donc de dire qu’il se sent capable de battre le record du monde d’Usain Bolt (19.19), établi en 2009, sur la plus longue des deux distances.

Noah Lyles, en quête d'un troisième titre et d'un... record du monde sur 200 m. ©AFP or licensors

Double champion du monde du 200 m (2019 et 2022) et troisième performeur de l’histoire avec un chrono qu’il a porté 19.31 l’an dernier à Eugene, le sprinter de 26 ans a déjà battu un record de la légende jamaïcaine cette année : celui du plus grand nombre de 200 m sous les 20 secondes (35 !).

C’était à Londres, le 23 juillet dernier, lors de sa dernière sortie avant les Mondiaux de Budapest dont il veut être l’un des hommes forts, celui dont on dit : “Regarde, c’est lui qui va gagner”. Sur 100 m, une médaille constituerait déjà un bel exploit.

Femke Bol

Ne vous fiez pas à ses jambes en apparence frêles ou à sa voix haut perchée semblant mal assurée : la Néerlandaise de 23 ans est l’un des phénomènes athlétiques de ces dernières années et n’en finit plus de collecter les performances et les exploits. Les derniers à mettre à son crédit ? Un record du monde en salle sur 400 m (49.26), le 19 février à Apeldoorn, et un record d’Europe sur 400 m haies (51.45, 3e chrono de l’histoire), il y a trois semaines, lors du meeting de Londres.

Femke Bol a battu le record d'Europe du 400m haies le mois dernier. ©AFP or licensors

Entre les deux, la compagne de Ben Broeders s’est attachée à maîtriser son nouveau schéma de course en 14 foulées, un projet qui devait lui permettre de titiller la championne olympique Sydney McLaughlin. Celle-ci ayant décidé de se consacrer cette saison au 400 m avant de renoncer aux Mondiaux sur blessure, la voie semble toute tracée pour la championne d’Europe et vice-championne du monde en titre.

Karsten Warholm

Après avoir éclaté sur la scène mondiale lors des Mondiaux 2017 à Londres, le Norvégien a prolongé son titre mondial du 400 m haies en 2019 à Doha avant de devoir le céder au Brésilien Alison dos Santos, en 2022, à Eugene. Warholm, pas encore revenu à son meilleur niveau après avoir souffert d’une blessure aux ischio-jambiers, avait alors dû se contenter de la septième place en finale.

Karsten Warholm est de retour à son meilleur niveau. ©AFP or licensors

C’est dans ce résultat, dit-il aujourd’hui, que le champion olympique et détenteur du record du monde (45.94) a puisé sa motivation pour revenir encore plus fort cette année. Avec trois courses sous les 47 secondes en quatre sorties, et un meilleur chrono de 46.51 (le 4e de l’histoire) le 21 juillet à Monaco, Karsten Warholm n’a pas manqué sa première partie de saison.

”Depuis que j’ai été blessé l’an dernier, je profite beaucoup plus de chaque course”, souligne l’athlète de 27 ans. Qui devra être au sommet de sa forme pour vaincre à nouveau dos Santos ainsi que l’Américain Rai Benjamin.

Faith Kipyegon

Sa popularité auprès du grand public n’est sans doute pas proportionnelle à la qualité de ses performances. La Kenyane gagnerait pourtant à être connue, elle qui a multiplié les exploits et les records du monde en ce début de saison : 1 500 m (3.49.11), mile (4.07.64), 5 000 m (14.05.20), rien ne semble trop beau pour cette mère de famille âgée de 29 ans !

Faith Kipyegon a volé de record du monde en record du monde cette année. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Kipyegon ne sort pas de nulle part, elle qui a conquis l’or olympique (2016 et 2021) et mondial (2017 et 2021), à deux reprises chacun, sur 1 500 m. Mais ses récents chronos l’ont véritablement propulsée dans une nouvelle dimension. Invaincue depuis juin 2021 dans sa discipline de prédilection, elle va tout de même devoir tenir à l’œil l’imprévisible Sifan Hassan. La dernière, précisément, à l’avoir battue.

Jakob Ingebrigtsen

Il a battu tellement de records et remporté tellement de médailles qu’on en oublierait presque que le Norvégien n’a que 22 ans. Et pourtant ! Champion olympique en titre sur 1 500 m, le petit prodige de la famille Ingebrigtsen a vite compris qu’il fallait tenter des choses ambitieuses pour devenir un grand dans son sport. Ce qui implique également, parfois, l’une ou l’autre déconvenue même pour le surdoué qu’il est.

Jakob Ingebrigtsen veut enfin un titre mondial sur 1 500 m. ©AFP or licensors

L’an dernier, l’Éthiopien Samuel Tefera l’avait privé du titre mondial en salle avant que le Britannique Jake Wightman ne lui barre la route d’un doublé avec le 5 000 m, qu’il a remporté. Deux médailles d’argent au goût un peu amer.

De quoi inciter Ingebrigtsen à relancer la machine de plus belle cette saison où il a déjà battu son record d’Europe à deux reprises (3.27.14) : “J’aimerais vraiment devenir champion du monde sur ma distance fétiche !”, lance-t-il. Pari tenu cette fois ?

Sifan Hassan

La Néerlandaise d’origine éthiopienne a confirmé ce jeudi lors d’un point presse qu’elle allait bel et bien prendre part, lors de ces championnats du monde de Budapest, aux trois épreuves où elle était inscrite. À savoir le 1 500 m, le 5 000 m et le 10 000 m, tentant ainsi un exceptionnel triplé.

Sifan Hassan va tenter une nouvelle fois de réussir le triplé.

”Je vais faire de mon mieux”, a indiqué l’athlète de 30 ans, qui n’en est pas à son coup d’essai. Aux Jeux olympiques de Tokyo, en 2021, elle avait tenté le même pari et avait remporté deux médailles d’or, sur 5 000 m et 10 000 m, ainsi qu’une médaille de bronze, sur 1 500 m. Lors des Mondiaux 2019, elle avait réussi un impressionnant grand écart en enlevant le 1 500 m et le 10 000 m.

”J’ai beaucoup moins de stress maintenant qu’aux Jeux de Tokyo, affirme-t-elle. Je sais combien c’est dur, mais je sais aussi comment m’y prendre.”

Armand Duplantis

Autant la saison 2022 du perchiste s’était déroulée comme dans un rêve jusqu’au… Mémorial Van Damme (où il fut battu), avec des titres mondiaux en salle et en plein air rehaussés de nouveaux records du monde, autant l’année 2023 a été un peu moins brillante pour le Suédois.

Armand Duplantis a connu une rare défaite en cours de saison. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Duplantis a certes porté son record du monde à 6,22 m cet hiver, mais il semble avoir connu un peu plus de difficultés à atteindre les sommets. Pointant à 6,12 m, il a subi, le 21 juillet à Monaco, un petit rappel à l’ordre (4e avec 5,72 m) qui s’explique peut-être davantage par un problème physique que par une méforme persistante ou une crise de confiance.

Pas de quoi, en tout cas, faire paniquer le champion olympique qui a toutes les cartes en main pour enflammer à nouveau le public.

Yulimar Rojas

C’est l’un des secrets les mieux gardés de l’athlétisme : le nom de cette remarquable athlète vénézuélienne au physique longiligne n’est pas encore implanté dans toutes les têtes, mais les amateurs du premier sport olympique la connaissent très bien. À 27 ans, la triple sauteuse a déjà conquis six titres mondiaux, répartis équitablement entre la salle et l’extérieur.

Yulimar Rojas enchaîne les titres depuis 2017. ©BELGA Nieuwsbrief

Depuis 2017, personne d’autre n’a réussi à monter sur la plus haute marche du podium de la discipline dans un grand championnat mondial. Championne olympique (grâce à un record du monde porté à 15,67 m) et première triple sauteuse à avoir remporté trois médailles d’or aux Mondiaux en plein air, Rojas pourrait étendre sa série à quatre victoires et à… 45 concours bouclés à plus de 15 m. Mais jusqu’où, exactement, ira-t-elle à Budapest ?

Mutaz Essa Barshim

Deuxième performeur mondial de l’histoire grâce à un fabuleux saut à 2,43 m réussi à Bruxelles en 2014, le Qatarien pourrait remporter un quatrième titre mondial consécutif lors de ces Mondiaux. Pourrait, car rien n’est acquis dans cette discipline technique où les candidats au trône se bousculent, l’Italien Tamberi en tête.

Mutaz Essa Barshim à la poursuite d'un quatrième titre mondial d'affilée, ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Nul n’a oublié l’exceptionnel dénouement de la finale olympique de Tokyo, sacrant les deux hommes, si bien qu’il ne serait pas étonnant de les retrouver à nouveau à la lutte à Budapest.

Barshim, 32 ans, n’a pu concourir qu’avec parcimonie, ces dernières années, afin de préserver un dos sujet à beaucoup d’inquiétudes mais en grand champion qu’il est, il sait mieux que quiconque choisir ses moments. Et son saut à 2,36 m, le mois dernier à Chorzow, est de nature à lui donner confiance…