Après s’être acclimaté à la chaleur lors d’un mini-stage du côté de Belek, où il a fait “un mix d’endurance, de musculation, de spécifique et de récupération”, le Carolo, détenteur du record de Belgique (3.33.06), est prêt à faire son entrée en lice pour ses quatrièmes championnats du monde consécutifs.

”Il y a toujours un petit stress le jour J, on se demande un peu ce qui nous attend à l’arrivée, mais en tout cas j’arrive sans blessure. Je suis bien ! Il n’y a plus qu’à terminer la saison en beauté”, sourit Debjani.

C’est-à-dire ? “Faire le maximum. C’est un championnat du monde, ce sera dur. Mais je veux terminer la course sans aucun regret.”

Avec le nouveau système de qualification à la place uniquement, Debjani et les autres seront tout de suite fixés sur leur sort. “Ce sera le top 6 ou le retour à la maison, résume-t-il. Avec ce système, il y aura moins de calculs. Dans la course, il faudra rester à sa place, ne pas commencer à attaquer si c’est trop lent. Je ne sais pas vraiment sur quoi cela va déboucher, je m’attends à tous les scénarios, tactiques ou pas. Et je tenterai de m’adapter du mieux possible.”

S’il a été malheureux lors de ses précédentes participations aux Mondiaux, avec des éliminations dès le premier tour à Londres (2017), Doha (2019) puis Eugene (2022), Ismaël Debjani prendra plutôt en exemple sa série des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, une course qu’il avait remportée pour passer en demi-finales.

À lire aussi

”Ici, avec Katir, McSweyn, Nordas et Laros, il y a du beau monde dans ma série, la troisième des quatre, et on verra bien comment la course va se dérouler. J’ai le neuvième chrono de l’année des engagés, donc sur le papier je ne suis pas censé passer. Mais je pense aussi que ma course était beaucoup plus relevée à Tokyo. Dès lors…”

Debjani, Verheyden et Vermeulen lors des récents championnats de Belgique.

Ruben Verheyden, qui était passé tout près d’une qualification pour les demi-finales l’an dernier à Eugene avec une septième place en série, espère avoir retenu les leçons de l’Oregon “en ne commettant plus d’erreur tactique”. Avec le septième chrono de la deuxième série, l’ancien champion d’Europe espoirs peut, lui aussi, y croire.

”Tout le monde est rapide ici. Mais je pense que j’ai ma chance. Mon sprint final est en ordre.” Son seul regret ? Ne pas courir contre la star Jakob Ingebrigtsen. “Parce que c’est super de courir contre les meilleurs.”

À lire aussi

Quant à Jochem Vermeulen, il découvre le niveau mondial à l’âge de 25 ans. “Je ne suis pas plus nerveux que d’habitude. Si on regarde les temps, je n’ai aucune de chance de passer (Ndlr : il a le huitième chrono de la quatrième série), mais faut voir comment se déroulera la course. On a des plans et envisagé différents scénarios.”