Eugene Amo-Dadzie ou l'improbable histoire du comptable le plus rapide du monde

Un envol (très) tardif

Il aura donc fallu attendre 26 ans et un bus un peu trop pressé pour que Eugene Amo-Dadzie puisse déceler en lui un potentiel hors-norme. Une constatation tardive. Qui s’explique aussi par le fait que sa maman assistante sociale et son papa ouvrier du métro à Londres, étaient très attachés à sa réussite scolaire. Le jeune anglais d’origine ghanéenne a donc pris dans sa jeunesse le chemin de l’université plutôt que celui de la piste orangée. Comme il l’expliquait aux médias britanniques ce jeudi. J’ai obtenu un diplôme (en finance et comptabilité), j’ai terminé l’université avant de rejoindre un cabinet où j’ai obtenu un contrat de formation puis je suis devenu expert-comptable. C’était un peu la voie. Mais, sa vie va changer, lorsqu’un jour en rentrant d’un match de foot avec un ami, il assiste à un meeting d’athlétisme. Le premier du 100m termine la course en 11’03 secondes. “Mon pote s’est tourné vers moi et m’a dit : 'tu étais rapide à l’école, pourquoi n’as-tu jamais essayé le 100m ?' À ce moment-là j’ai pensé : qu’est-ce que j’ai à perdre.” Eugene Amo-Dadzie joint alors la pensée à l'acte et commence l’athlétisme à l’hiver 2018 en parallèle de son métier de comptable.

5 ans plus tard, le sprinteur aux 31 printemps est devenu le 4e Britannique le plus rapide de l’histoire. Rien que ça. C’était le 16 juin dernier au meeting de Graz où il est passé pour la première fois de carrière sous la barre des 10 secondes (9’93). Un moment important pour lui comme il le confiait dans son entretien au Daily Mail : “Je dirais que ma vie a définitivement changé après avoir couru sous les 10 secondes en Autriche. Lorsque l'on interroge l'histoire on s'aperçoit que six autres sprinteurs seulement sont passés sous la barre des 10 secondes - pour la première fois de leur carrière - après 30 ans. On peut donc légitimement se poser la question : en combien de temps aurait-il pu courir le 100 mètres s‘il avait commencé l’athlétisme plus tôt ? D’autant qu’il ne semble pas se consacrer pleinement à sa discipline : La plupart de mon groupe d’entraînement s’entraîne à plein temps. […] En raison de mes obligations professionnelles, je vais deux fois à Lee-Valley (centre d’entraînement) par semaine, le mardi et le vendredi. Le lundi et le jeudi je m’entraîne seul le soir après le travail. Mais, malgré ses récentes performances de haut vol, l’Anglais garde les pieds bien ancrés sur terre : Je suis ici en congé annuel. Mardi 29 août je reprendrai le travail.” En dehors de l’athlétisme Eugene Amo-Dadzie doit également jongler avec son poste de comptable, de directeur d’école, et celui de papa d’une petite fille de deux ans.

Que peut espérer Eugene Amo-Dadzie à Budapest ?

Le 100 mètres semble donc être une parenthèse, une cour de récréation, au cœur de sa vie d’adulte bien remplie. Il existe des choses bien plus importantes et significatives dans ma vie réelle qu’en athlétisme. Soulignait-il pour la presse de son pays avant ses mondiaux. À Budapest, il ne se présentera pas avec le costume de favori. Loin de là. Au classement des meilleurs performeurs de la saison sur la discipline reine de l’athlétisme, le sprinteur anglais pointe au 17e rang. Le voir dans les starting-block, ce week-end, au départ de la finale du 100m, constituerait un événement. Mais, Eugene Amo-Dadzie a appris à aller vite, rapidement. Alors peut-être pourra-t-il rattraper le bus qui mène vers la gloire ce dimanche dans la capitale hongroise.