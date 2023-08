"On va se battre pour une médaille": le relais 4x400m mixte qualifié pour la finale des Mondiaux de Budapest grâce à une troisième place en série

La finale, que manquera la Jamaïque, est programmée ce soir à 21h47. Un seul changement étant autorisé, il se pourrait que Jonathan Borlée ou Helena Ponette remplace un membre du quatuor.

Camille Laus a terminé le travail de l'équipe et assuré la troisième place.

Les réactions

Robin Vanderbemden : "Mission accomplie ! On voulait atteindre la finale et on la tient. Une qualification à la place avec un bon chrono, c'est parfait. Je crois que pour un matin, on ne pouvait pas rêver mieux. Ce n’était pas facile avec la pluie, il a fallu s’échauffer une deuxième fois après le report d’une heure et je me suis senti un peu plus mou. Ma course en elle-même n’a pas été mauvaise, je crois, je ne voyais que le Kenyan à côté de moi, donc j’ai un peu de mal à juger. J’avais reçu des consignes spécifiques : on m’a demandé de partir vite, aussi pour préparer les Tornados. Et je crois que cela ne s’est pas mal passé. Un changement pour la finale ? Aucune idée. Je ne me permettrais pas de me mettre à la place de Carole (Bam) et encore moins à la place de Jacques (Borlée) ! (rires)"

Imke Vervaet: "Les sensations étaient bonnes et tactiquement c’était très bien. J’avais la consigne de me rapprocher de la Grande-Bretagne, je pense que cela ne s’est pas mal passé. Je suis prête à courir encore ce soir si les coaches décident de faire appel à moi pour la finale. Une médaille sera l’objectif et qui sait ce qui peut se passer si on améliore encore notre chrono."

Florent Mabille: "On a atteint notre objectif avec une très bonne course. On laissera les coaches analyser celle-ci, mais on a fait ce qu’on avait envie de faire, c’était top. Personnellement, même pour ma grande première, n’étais pas impressionné. On avait beaucoup travaillé là-dessus avec mon préparateur mental – parce que je souffrais de cela avant – et j’étais prêt à voir un stade plein, à courir avec beaucoup de bruit, etc. Il faut savoir rester dans sa bulle, mettre sa concentration sur on/off au bon moment et veiller à une bonne exécution. Je devais suivre le Britannique au maximum. J’étais très bien dans les 200 premiers mètres, j'étais assez dynamique, puis l’Américain me passe et je commence à avoir un peu plus de mal. Mais j’ai tenu et donné le plus rapidement à Camille. Je suis prêt à courir à nouveau ce soir au besoin, pas de problème !"

Florent Mabille a réussi ses grands débuts internationaux.

Camille Laus : "La première étape est passée, c’est une qualification avec un beau chrono, proche du record de Belgique. C’est positif ! D’autant que la matinée a été assez longue avec le retard causé par les intempéries. Nerveusement, ce n’était pas facile. On s’était dit qu’on allait potentiellement peut-être devoir se battre pour la quatrième ou la cinquième place. Mais la République dominicaine n’était finalement pas là. Pour ma part, j’ai essayé d’accrocher les deux filles devant, que j’avais en point de mire, parce que le danger quand on court seul c’est de se laisser un peu aller, mais j’étais un peu loin. Maintenant, on va se préparer au mieux pour la finale où on aura peut-être quelque chose à jouer."

La composition de la finale: États-Unis, Grande-Bretagne, BELGIQUE, Pays-Bas, France, République tchèque, Allemagne, Irlande.