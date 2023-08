Placée au couloir 2 dans la première des trois séries, Noor Vidts, qui a déjà couru le 200m en 23.70, a dominé ses adversaires pour afficher un temps de 24.23 (vent: -0,1 m/s), 7e au total de l'épreuve, ajoutant 959 points à son compteur.

Après un temps de 13.33 (5e) sur le 100m haies en ouverture dans la matinée, Vidts a franchi 1m80 au concours de la hauteur (7e) à 4 centimètres de son record personnel puis a réussi son meilleur lancer de la saison au poids (14m40, 5e).

Avec un total de 3833 points, Noor Vidts, 27 ans, occupe toujours la 6e place de l'heptathlon.

L'Américaine Anna Hall, est en tête avec 3998 points devant la Britannique Katarina Johsnon-Thomson (3905), qui repasse 2e, et sa compatriote Chari Hawkins, 3e avec 3900 points. L'Américaine Taliyah Brooks est 4e (3888 pts) et l'Allemande Sophie Weissenberg 5e (3877 pts).

"C’était une journée correcte, sans plus", juge Noor Vidts. "J’espérais un 200m un peu plus rapide, certainement sous les 24 secondes. J’aurais voulu faire mieux mais on m'a placéée dans une série lente et il était difficile de pousser, comme ça, toute seule au couloir 2. Mon 100m haies aurait pu être plus rapide également en ouverture. À la hauteur, j'ai connu des difficultés à 1,74m, une barre passée au troisième essai, c'était un peu tendu. (sourire) Je retiens par ailleurs que le poids était très bon. L’un dans l’autre, je garde un bon sentiment de cette première journée."

Ses attentes pour dimanche ? "C’est difficile à dire, je n’en ai aucune idée. Je vais donner le maximum et on verra bien où cela me mènera."

Dimanche, la longueur (9h50), le javelot (12h00) et le 800m (18h00) sont encore au programme.

Aux Mondiaux à Eugene aux États-Unis l'an dernier, Noor Vidts avait terminé à la 5e place. Nafi Thiam avait alors décroché l'or pour la 2e fois de sa carrière. La double championne du monde et double championne olympique ne se présente pas à Budapest cette année, à cause d'une blessure au tendon d'Achille.