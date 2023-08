Mondiaux d'athlétisme: Noor Vidts débute l'heptathlon avec une 5e place sur le 100m haies

La course a débuté plus d'une heure après l'horaire prévu, après qu'un orage s'est abattu sur la capitale hongroise et a perturbé le programme matinal. Partie dans la première des trois séries, Vidts a signé un temps de 13.33, son meilleur temps de la saison alors que sa meilleure performance se situe à 13.17. Un trio d'Américaines a été plus rapide, avec Talyah Brooks (12.78), Anna Hall (12.97) et Chari Hawkins (13.04), ainsi que la Française Esther Turpin (13.24), toutes dans la dernière série.