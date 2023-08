Mondiaux de Budapest : record du monde pour les Etats-Unis en relais 4x400m mixte, la Belgique se classe cinquième

Les Etats-Unis se sont imposés en 3:08.80 devant la Grande-Bretagne (3:11.06) et la République tchèque (3:11.98) à l’issue d’une course marquée par la chute de la dernière relayeuse néerlandaise, Femke Bol, alors qu’elle occupait la tête.

Alexis Holmes déborde Femke Bol, qui chute. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Aux Mondiaux d’Eugene, l’an dernier, la Belgique (Doom, Laus, Iguacel et Ponette) avait été éliminée en séries.

En 2021, aux Jeux olympiques de Tokyo, l’équipe s’était classée cinquième, son meilleur résultat, avec Dylan Borlée, Imke Vervaet, Camille Laus et Kevin Borlée.

Et en 2019, lors de la première apparition de l’épreuve aux Mondiaux à Doha, le quatuor composé de Dylan Borlée, Hanne Claes, Camille Laus et Kevin Borlée avait pris la sixième place en finale.

"On termine cinquième c’est magnifique, et pourtant le sentiment qui domine pour l'instant, c'est qu'on n'est pas content et c'est encore plus beau d'être frustré quand il n'y a que quatre nations au monde qui sont plus rapides", résume Robin Vanderbemden. "Les troisièmes, on les a battus ce matin et on a, tous, l’impression qu’on aurait pu faire un peu mieux, le chrono est aussi plus lent qu'en séries. Mais on avait dit qu'on voulait une finale, on fait cinquième, alors on peut bouder autant qu’on veut mais à la fin des championnats, on sera quand même satisfait."

guillement C’était un bon entraînement en vue des relais hommes et femmes dans quelques jours.

"On n’a pas fait de la figuration, c’est une belle place même si on espère toujours mieux", témoigne, à son tour, Camille Laus. "C’était aussi un bon entraînement en vue des relais hommes et femmes dans quelques jours. C’est positif pour la suite. Pesonnellement je retrouve des sensations de vitesse avec ces relais. Cela va m’aider."

La der de Jonathan Borlée ?

Jonathan Borlée a, lui, peut-être disputé sa dernière course en championnats du monde. "Peut-être, je n'ai pas la réponse, il faut le demander au coach", indique le Bruxellois, qui reste toujours sélectionnable pour les Belgian Tornados.

Avant de commenter sa prestation : "J'ai dû faire un gros effort pour revenir sur le Tchéque au début. Mais aux 300 mètres malheureusement, je m’affaisse un peu. Je perd mon appui et j’ai des difficultés à me remettre à ce moment-là. Du coup, ke craque fort sur les cinquante derniers mètres. Mais il n'y a pas de miracle non plus dans le sport : je n’ai pas beaucoup couru et j'ai raté beaucoup d’entraînements. J’aurais aimé faire mieux aujourd'hui mais c’était compliqué..."

Imke Vervaet : "La fatigue des deux courses en une journée n'est pas une excuse car c'est le cas pour toutes les équipes. Cinquième, en soi, c'est bien mais on est quand même déçu."