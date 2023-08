Mondiaux de Budapest : Ruben Verheyden seul rescapé belge des séries du 1.500m

Les six premiers de chaque série étaient qualifiés au temps. Dans la deuxième série, le champion de Belgique de la discipline Ruben Verheyden a été bien inspiré de faire la course à l’avant. Toujours placé, il a remarquablement défendu sa place malgré une fin de course plus difficile où les meilleurs se sont portés vers la tête.

Cinquième en 3:47.02, l’athlète de 22 ans avait toutes les raisons d’être satisfait, lui à qui il avait manqué une place treize mois plus tôt à Eugene.

”C’était probablement la meilleure course de ma carrière, en tout cas la plus chouette ! sourit-il. J’en ai vraiment profité et j’ai montré que j’avais appris de mon erreur de l’année passée. Je me suis beaucoup retourné pour pouvoir défendre ma place valablement et j’en suis récompensé.”

Place à présent aux demi-finales. "Nous sommes douze et il y a six places de finaliste. En principe, elles sont réservées aux grands noms. Je suis réaliste je me donne 10% de chances d'entrer en finale."

Ismaël Debjani a, lui, terminé loin, 15e et dernier de la troisième série, en 3:39.73.

Quant à Jochem Vermeulen, il a terminé 9e dans la quatrième et dernière série, en 3:35.45.