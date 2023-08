"On verra après les JO de Paris si je continue": Elise Vanderelst démoralisée après son élimination en séries du 1.500m des Mondiaux de Budapest

"C'est le même scénario que l’an dernier qui s'est produit : quand ça part, je n’arrive pas à suivre", commente Elise, visiblement marquée. "Je n’ai pas trop d’explications. C’est triste ! Je voulais quand même venir ici, aux championnats du monde, parce que je préfère avoir des regrets que des remords (Ndlr: elle a été sélectionnée sur base de son ranking mondial). Ce rendez-vous constituait une étape vers Paris. Je vais continuer à 100 % jusqu’aux Jeux, puis après je verrai si je continue ou pas. Si c’est pour faire de tels résultats dans les championnats, cela ne m’intéresse pas."

La Montoise a fini dernière de sa série.

L'athlète de 25 ans, qui a changé d'entraîneur en début d'année, a le moral dans les talons.

"C’est démoralisant, lance-t-elle. À l’entraînement, j’avais pourtant travaillé les changements de rythme et ça allait. Physiquement et mentalement, je me sentais prête. C’est très décevant de manquer ma course de cette façon. La tactique n'est pas en cause. J’avais tellement peur d’être bloquée à la corde que j’ai fait un peu plus de chemin à l’extérieur du groupe, mais je pouvais me le permettre à ce tempo-là. Malheureusement la suite ne s’est pas bien passée. On va analyser tout cela et si cela ne va pas mieux à Paris l’an prochain, je vais peut-être arrêter et faire valoir mon diplôme (Ndlr : de diététicienne)."