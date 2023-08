Nafi Thiam est la grande absente côté belge, quel regard portez-vous sur sa carrière ?

”Deux fois championne olympique, en plus de deux titres mondiaux et européens, c’est impressionnant ! Elle a tout gagné et vient de battre le record du monde en salle au pentathlon. C’est la plus grande athlète de l’histoire de l’athlétisme belge, hommes et femmes confondus, devant Tia Hellebaut.”

La plus grande sportive belge toutes disciplines confondues aussi ?

”C’est un autre débat. Il est difficile de comparer les pommes et les poires. Ce qu’ont fait Clijsters et Henin, par exemple, c’est grand aussi. Mais le tennis est un sport élitiste alors que l’athlétisme est vraiment mondial, bien davantage que le cyclisme pour citer un autre exemple. Ce qui me frappe, c’est la longévité de Nafi. Il faut gérer son corps, trouver le bon équilibre entre les charges d’entraînement et une certaine précaution.”

Patrick Stevens a un avis bien tranché sur la séparation de Thiam et Lespagnard. ©JC Guillaume

Étiez-vous surpris par son changement d’entraîneur à la reprise ?

”Oui, j’étais aussi surpris que Roger (Lespagnard) (sourire) ! Je ne comprends pas du tout ce choix. Tu ne changes pas deux ans avant les Jeux olympiques. La logique de la décision m’échappe. En plus, en tant qu’entraîneur, quand tu récupères une fille comme Nafi qui a tout gagné, tu peux seulement perdre.”

Sa collaboration avec Michael Van der Plaetsen a pourtant commencé par un record du monde.

”Oui, mais c’était le plus facile, disons, des deux records. Elle aurait pu le faire aussi avec Roger. Avec son talent, sa classe naturelle, elle avait déjà tous les atouts dans son jeu. Sauf s’il s’est produit quelque chose qu’on ignore, je pense qu’elle aurait dû continuer avec Lespagnard. Pourquoi changer ? Il la connaît parfaitement, il sait quels sont ses points forts et ses faiblesses, il a bien géré les blessures. Peut-être qu’il est old school mais ça fonctionne ! Et puis c’est quand même un grand risque de partir comme ça. Le seul point positif, c’est l’Afrique du Sud : le soleil, ça évite déjà beaucoup d’inconvénients pour le corps.”

Son forfait pour les Mondiaux pourrait-il être la conséquence d’un nouveau régime d’entraînement ?

”Ce n’est pas la première fois qu’elle a des problèmes aux tendons, donc je ne pense pas. Il faut bien gérer ce problème, c’est important, ne pas trop pousser. Elle a pris la bonne décision en renonçant. Même si pour moi, les Mondiaux c’est quand même important. Il faut gagner tout ce que l’on peut gagner : on ne sait pas de quoi demain sera fait.”

Aurait-elle pu être affectée par une défaite à un an des JO ?

”Non, il n’y avait pas de souci. On a été gâté avec les médailles d’or de Nafi, mais l’argent c’était très bien aussi, non ? Tu peux apprendre d’une défaite et revenir meilleure l’année d’après. Katarina Johnson-Thompson a gagné l’or aux Jeux du Commonwealth avec 6.377 points l’an dernier, ce n’est pas terrible mais elle était heureuse comme une enfant. Il faut faire les choses pour soi, ce que pensent les gens n’est pas important.”