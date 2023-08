Alexander Doom, qualifié pour les JO de Paris, et Dylan Borlée passent en demi-finales du 400m aux Mondiaux de Budapest : "Heureux de passer ensemble"

Dans la dernière des six séries, Alexander Doom, 26 ans, a pulvérisé son record personnel (45.28) en signant un chrono de 44.92, devant le 3e meilleur performeur belge de l'histoire derrière Jonathan (44.43) et Kevin Borlée (44.56). Doom a ainsi terminé 2e de sa série, parmi les trois qualifiés et a validé sa qualification pour les Jeux olympiques de Paris (minimum: 45.00).

"Je suis très fier de ce résultat ! lance le Flandrien. La barrière des 45 secondes est un peu magique pour les coureurs de 400m. Je pensais bien réussi un chrono rapide mais je ne m'attendais pas à aller aussi vite. Mais avec la température, la piste, la concurrence, les conditions étaient réunies pour faire quelque chose de beau. Je m'étais aussi préparé ces dernières semaines à bien courir le matin. J'ai veillé à partir plus vite que d'habitude dans la première partie, la moins bonne pour moi, mais j'avais confiance dans ma fin de course."

L'issue de la course de Doom a également scellé la qualification pour les demi-finales de Dylan Borlée, 30 ans. Aligné dans la troisième série, celui-ci a couru la distance en 45.24, terminant à la 4e place. Son chrono, à 15/100e de son record personnel, s'est avéré suffisant pour accrocher la dernière place pour les demi-finales.

"L'attente a été longue, c'était stressant mais je suistrès heureux !" commente le Bruxellois. "Mon père m'avait dit qu'il faudrait courir en 45.20 pour passer, c'est ce que j'ai fait. Ne pas être qualifié avec ce chrono aurait été très décevant. Mais la densité est folle, on l'a encore vu ce matin. Je suis très content aussi pour Alex, on est content de passer ensemble. Et maintenant ? Il va falloir faire la course parfaite."

Les deux Belgian Tornados, Alexander Doom avec le 15e chrono et Dylan Borlée avec le 24e temps, s'aligneront sur les demi-finales mardi (21h00). La finale aura lieu jeudi soir (21h35). Le relais 4x400 débutera avec les séries samedi prochain, tandis que la finale se déroulera le lendemain.