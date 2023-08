"Je me dis que tout est possible": Cynthia Bolingo en demi-finales du 400m des Mondiaux de Budapest, Helena Ponette éliminée malgré un record

Ponette (23 ans), qui courait pour la première fois les championnats du monde individuellement, a signé son record personnel en 51.52, soit 19/100e de moins que la marque qu'elle avait établie le 15 juillet dernier à Heusden-Zolder. Elle a passé une partie de la course en tête avant de perdre du terrain et de terminer à la 6e place de la cinquième série.

Seules les trois premières de chaque série étaient qualifiées pour les demi-finales, ainsi que les six meilleurs temps suivants. La meilleure performance du jour est revenue à la Dominicaine Marileidy Paulino en 49.90, devant Kaczmarek, Bolingo et McLeod, qui étaient toutes les trois dans la première série. Helena Ponette a réussi le 27e chrono, terminant à 25/100e de la dernière repêchée.

guillement Je suis contente d'avoir pu gérer mon stress !

Les demi-finales auront lieu dans la soirée de lundi. La finale suivra mercredi soir.

"C’est un super chrono de bon matin ! Mon corps a écouté mes consignes", sourit Cynthia "J’ai applique le schéma de ma coach, Carole ((Bam). Ce n'était pas évident au niveau de l’échauffement, il y avait différents paramètres à gérer. Et puis avec le stress, l’ambition de bien faire, ce n’était pas évident. Mais je suis contente d’avoir pu gérer ce stress. Je dois bien récupérer parce que demain est un autre jour."

La sprinteuse bruxelloise a tout fait pour ne finir troisième de sa course. "Je tenais à cette deuxième place ! Si ça peut m’avantager au niveau du couloir, cela valait la peine de s’épuiser un tout petit peu afin de mettre toutes les chances de mon côté. Un bon couloir en demi-finales, ça compte vraiment beaucoup."

Cynthia Bolingo espère qu'elle pourra enchaîner ce mardi avec une course encore meilleure. "Ce n’est que mon premier championnat du monde sur 400m, rappelle-t-elle. J’ai loupé pas mal de championnats internationaux et je n’ai pas autant d’expérience que certaines filles ici. Mais j'espère que j'en ai encore sous le pied et je vais me battre. Je suis quasi sûre qu’il faudra descendre sous les 50 secondes, ou faire un petit 50 secondes, pour passer en finale. Mes chances ? Je me dis que tout est possible !"