Mondiaux de Budapest : le bonheur pour KJT, l’amertume pour Anna Hall à la fin de l’heptathlon

Quant à Noor Vidts, qui incarnait l’une de nos meilleures chances de finir dans le top 3, elle n’a finalement pu se mêler à la lutte pour les médailles, terminant sixième avec 6450 points (le 4e total de sa carrière), à 30 points du minimum olympique qu’elle aurait pu réussir au passage.

”C’était un bon premier heptathlon de la saison mais, malheureusement pour moi, c’était le rendez-vous le plus important de l’année ce week-end”, commente la Vilvordoise, qui a dû résoudre des problèmes de tendons d’Achille afin de se présenter dans de bonnes dispositions en Hongrie. “Si j’avais pu m’entraîner toute l’année normalement, le résultat aurait pu être différent mais j’ai senti pendant ces deux jours, et dans plusieurs épreuves, qu’il m’a manqué ces petites choses qui font la différence. Mais avec l’année que j’ai connue, il ne pouvait en aller autrement. J’espère que 2024 sera différente de ce point de vue.”

Comme lors de son premier sacre mondial, en 2019 à Doha, Katarina Johson-Thompson succède donc au palmarès à Nafi Thiam, la grande absente de cet heptathlon. À 30 ans, elle réalise une magnifique performance “inspirante”, comme l’a qualifiée Anna Hall, après de nombreux déboires, comme une rupture du tendon d’Achille et une déchirure du mollet lors des Jeux olympiques de Tokyo.

”Je n’ai pas les mots, je n’arrive pas à y croire, c’est comme un rêve, indique la médaillée d’or. Personne d’autre que mon équipe et moi ne pouvait avoir la même vision. C’était une expérience horrible d’être présente l’an dernier et de n’avoir aucune chance de victoire. Ici l’heptathlon n’a pas débouché sur de gros scores mais il était très compétitif.”

Pour Anna Hall, l’heptathlonienne restée le plus longtemps allongée sur la piste à l’issue d’un 800m qu’elle a entamé en deuxième position au classement général, la pilule est difficile à avaler. Elle a tout tenté dans la dernière épreuve mais KJT ne s’est pas laissée distancer.

”C’est un résultat amer pour moi qui visais l’or”, reconnaît la médaillée de bronze de l’an dernier, qui en était à son troisième hepta cette année. “Il y a quelques semaines, je me suis blessée au genou, au niveau du ligament croisé postérieur, et j’ai prié pour que cela ne soit pas trop grave, ce nétait pas le moment. Mais déclarer forfait n’a jamais été une option et nous avons fait preuve de prudence ces deux dernières semaines. Mon genou était stable, il n’y avait pas de problème (Ndlr : elle a cependant connu une grosse frayeur en glissant au saut en hauteur). Je n’ai pas été à niveau dans certaines épreuves mais c’est le destin. Je dois encore patienter.”