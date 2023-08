Nkansa, Borlée, Watrin, Carmoy… : de nombreux Belges engagés ce dimanche aux Mondiaux de Budapest

100m

Delphine Nkansa évoluera dans la première série (12h10) au couloir 9. Pour la sprinteuse originaire de Sambreville, "c'est déjà un honneur d'être ici et d'affronter les meilleures sprinteuses de la planète". Rappelons aussi le contexte : sa saison était entièrement axée sur les championnats d'Europe espoirs, où elle s'est imposée sur 200m. "Alors je ne sais pas ce dont je suis capable ici, reprend Delphine. Mais mon entraîneur me dit que je suis encore en forme et que je peux battre mon record personnel (11.22). Mais je crois que ce sera difficile d'atteindre les demi-finales."

Delphine Nkansa (à droite) dispute un nouveau grand championnat.

Delphine Nkansa pense parfois que "tout va trop vite" pour elle. "L'année dernière, j'ai participé à mes premiers championnats d'Europe, à l'Euro en salle en hiver, puis est arrivé le titre de championne d'Europe et maintenant, ce sont les Mondiaux. Cela fait quatre championnats en un an. Cela m'aide de pouvoir faire tout cela à deux, car Rani est toujours là aussi..."

Rani Rosius, précisément, a hérité du couloir 6 dans la troisième série (12h24). La Limbourgeoise, victime d'une déchirure de 7cm à l’ischio le 23 juin, est de retour juste à temps pour vivre ses premiers Mondiaux.

Rani Rosius ne sait pas trop à quoi s'attendre sur 100m. ©PDV

"C’était ma première blessure sérieuse et la revalidation s’est bien passée. Il est vraiment difficile de dire ce que je peux réaliser ici. Une chose est certaine : je n'ai aucune pression. J'ai déjà couru deux fois en 11.20 cette saison et je suis présente ici. C'est juste dommage que ce ne soit pas avec l’équipe de relais."

400m

Dylan Borlée, qui dispute ses sixièmes Mondiaux (le deuxième en individuel), sera installé au couloir 6 dans la troisième série (10h41). Nanti du chrono belge le plus rapide de l’année (45.09), le Bruxellois, qui dit prendre "beaucoup de plaisir" au cours de ce qu’il considère comme "une seconde carrière" entamée après les JO de Tokyo, va devoir évoluer directement à son meilleur niveau.

Dylan Borlée est le meilleur performeur belge de l'année sur 400m.

"Je vais envoyer dès les séries et sortir ma meilleure course. Je ne pense pas à un chrono mais à l'exécution. Je vais essayer de faire une course en rythme, avoir de l'agressivité. Cela va être une bagarre. Je ne suis pas censé passer vu la densité mais mon mindest, c’est que je peux battre mes adversaire."

Alexander Doom évoluera, quant à lui, au couloir 5 dans la sixième série (11h05). Lui aussi a battu son record cette année (45.28) après s’être déchiré le mollet en début de saison.

Alexander Doom a battu son record personnel cet été. ©PDV

"Aujourd'hui je suis à 100%, a-t-il confié. J'espère approcher mon record et atteindre les demi-finales serait superbe. Le niveau du 400m est plus élevé cette année qu'en 2022."

Avec le 36e chrono (sur les 49 inscrits), il devra se surpasser pour parvenir à se glisser dans le top 24.

400m haies

Julien Watrin sera placé au couloir 4 dans la quatrième série (11h49). Demi-finaliste l’an dernier à Eugene (14e), le vice-champion d'Europe du 400m en salle n'a pas encore confirmé cet été sur les haies basses avec un meilleur chrono à 49.45, le 36e des 40 qualifiés.

"C'est clair. On s'attendait à mieux, reconnaît le Gaumais. J'ai été blessé, peut-être qu'il y a eu une fatigue résiduelle. Ensuite j'ai aussi réduit d'une foulée l'approche de la première haie (passant de 21 à 20). C'est avant tout un investissement pour Paris. Ce n'est pas facile. Cela a des conséquences sur la suite de la course. Il faut pousser un peu plus puis "rerythmer" après. J'ai été un peu perdu au début..."

Julien Watrin entre en lice sur 400m haies. ©BELGA

Le détenteur du record de Belgique (48.66) a profité du stage préparatoire à Belek, en Turquie, pour se rassurer. "J'y ai établi des références dans des allures proches de la compétition qui étaient meilleures que l'année passée. Je pense que le potentiel est là. Je suis bien physiquement, j'ai la vitesse sur le plat. Mais je n'ai pas le confort de l'année passée (avec des chronos sous les 49 secondes). Je dois me contenter des sensations de Belek..."

Demi-finaliste l'an dernier à Eugene (14e), le Gaumais est conscient de la tâche qui l'attend à Budapest. "C'est clair qu'il faudra faire en séries ce que je n'ai pas fait cette saison pour passer. Je serai plus que jamais focus sur cette course-là."

10.000m

Isaac Kimeli va disputer la finale directe à 18h25. Dix-neuvième sur les listes de départ, le Hallois espère réussir un meilleur résultat encore qu’à Eugene où il a terminé dixième. Mais il faudra s’acccrocher !

"Gagner deux places et garder ainsi mon contrat professionnel serait super. Je ferai de mon mieux mais cela dépendra comment va se dérouler la course. On ne connaît pas le plan des Kenyans."

Isaac Kimeli, 10e des Mondiaux en 2022, veut faire encore un peu mieux cette année.

Fort de ses bons entraînements, Kimeli se veut raisonnablement optimiste. "Pour le moment je vais bien. Je me sens en forme", reprend-il, précisant que ce serait sa dernière course sur piste de la saison.

Le 22 octobre, l’athlète de 29 ans disputera à Valence le premier semi-marathon de sa carrière. Une incursion sur la route qui en appelle probablement d’autres… après les JO de Paris. Un rendez-vous pour lequel il veut se qualifier sur 5.000m et 10.000m.

Hauteur

Au saut en hauteur, Thomas Carmoy entre en lice en qualifications à 10h35, dans le groupe A. Le Carolo a pu se coordonner avec Roger Lespagnard lors de leurs premiers entraînements communs.

"Roger s'adapte à 100% à moi. Il me fait confiance. Il m'a donné deux, trois conseils à faire ou ce que je ne devais pas rater. C'était très chouette. Et je n’ai plus eu mal au tendon d’Achille."

Thomas Carmoy fait confiance à Roger Lespagnard pour le coacher pendant ces Mondiaux.

Pour le médaillé de bronze des deux derniers championnats d’Europe en salle, évoquant sa séparation avec Marc Muryn, "la page est tournée".

"Je me sens serein, ajoute-t-il. On est focus sur les championnats du monde et encore plus sur les Jeux l'année prochaine. Je pense à l'avenir. J'ai 23 ans et tout l'avenir devant moi. Tant que mes performances me permettent de conserver mon statut, c'est le principal pour moi. Je me sens en forme, et j'ai toujours été un homme de championnats."

La qualification se jouera à 2,30m, et peut-être même à la barre inférieure. "C'est faisable. J'ai sauté deux fois 2,29. Ça va aller".

Thomas Carmoy envisage de rester un peu à Budapest après la compétition pour s’y entraîner. Puis, direction Zurich pour le meeting la Diamond League et enfin la grande finale à Eugene. "Je vais ensuite penser à reconstruire un futur staff, réfléchir aussi avec la fédé voir ce qu'elle en pense."